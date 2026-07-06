Politik

Haushalt 2027: Klingbeil plant 200 Milliarden Euro neue Schulden für Deutschland

Mehr Milliarden vor allem für Verteidigung, höhere Schulden - das prägt den Haushaltsentwurf von Finanzminister Klingbeil für den Haushalt 2027. Insgesamt soll die Neuverschuldung bei 200 Milliarden Euro liegen. Ab 2028 sieht es noch dramatischer aus. Warum Kritik hauptsächlich von den Grünen kommt und warum es dabei um den Klimafond geht.