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Aumovio-Aktie: Continental-Spin-off zieht sich aus Litauen zurück – 800 Job betroffen

Die Eigentümer der Unternehmen Aumovio Autonomous Mobility Lithuania und Aumovio Global Holding haben beschlossen, sich aus Litauen zurückzuziehen. Was das für die Aumovio-Aktie bedeutet und wie Anleger reagieren sollten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
24.03.2026 12:10
Lesezeit: 7 min
Aumovio-Aktie: Continental-Spin-off zieht sich aus Litauen zurück – 800 Job betroffen
Aumovio, ehemals Continental, zieht sich aus Litauen zurück. Die Gründe sind vielfältig und die Auswirkungen auf die Aumovio-Aktie ebenfalls. (Foto: dpa) Foto: Leonie Asendorpf

Im Folgenden:

  • Warum Aumovio seine Werke in Litauen bis 2028 schließt und was das kostet.
  • Weshalb Litauens Ministerpräsidentin den Rückzug nicht mit dem eigenen Land erklärt.
  • Welche strukturellen Risiken Investoren nun am Standort Litauen grundsätzlich sehen.

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