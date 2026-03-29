Panorama

Spanien im Wandel: Vom Klischee zum Vorreiter beim Frauenschutz

Spanien steht oft im Ruf eines klassischen Macho-Landes. Doch aktuelle Zahlen und konsequente Maßnahmen zeichnen ein anderes Bild. Während Gewalt gegen Frauen sichtbar bleibt, setzt das Land neue Standards im Schutz. Täuscht der Eindruck – oder liegt hier ein Vorbild für Europa?