US-Börsen: Ausverkauf an der Wall Street, da Aussichten auf Iran-Abkommen schwinden

Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock)

Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock) Foto: Domingo Saez Romero/iStock

Schwindende Hoffnung auf Iran-Abkommen belastet Märkte

Die Wall Street verzeichnete am Donnerstag einen weiteren Handelstag in den roten Zahlen, da die Aussichten auf ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran weiter schwanden, nachdem Präsident Donald Trump erklärt hatte, er sei nicht „verzweifelt“ darum bemüht, eine Einigung zu erzielen.

Der Ölpreis stieg nach Trumps Äußerungen auf seiner jüngsten Kabinettssitzung sprunghaft an. Die Anleger zeigten sich nervös, da eine fünftägige Frist für eine Einigung immer näher rückt.

Die Anleger wurden am Donnerstag zunehmend nervöser, als eine fünftägige Frist für ein Abkommen mit dem Iran näher rückte, die am Samstag abläuft. Dies geschah, nachdem Präsident Donald Trump auf einer Kabinettssitzung angedeutet hatte, dass die Zeit für eine Einigung bereits abgelaufen sei, und hinzufügte, er wisse nicht, „ob wir bereit sind“, ein Abkommen zu schließen. Der Ölpreis stieg nach diesen Äußerungen sprunghaft an und notierte bei über 107 US-Dollar, als die Börse an der Wall Street schloss – ein Plus von 4,4 Prozent. Der Silberpreis gab nach Trumps Äußerungen nach und lag bei Börsenschluss 5,5 Prozent im Minus, während Gold 3,1 Prozent verlor.

Dan Coatsworth von AJ Bell sagte, die jüngsten Marktbewegungen deuteten darauf hin, dass „der jüngste Marktoptimismus hinsichtlich einer Lösung im Nahen Osten schnell schwindet.“

„Ein düsterer Wirtschaftsausblick der OECD hat die Lage nicht verbessert, da er die Auswirkungen der Nahostkrise auf die Inflation hervorhob. Den Anlegern wird das Risiko steigender Kosten bereits bewusst gewesen sein, aber es im OECD-Bericht schwarz auf weiß zu sehen, hat den Ernst der Lage noch einmal verdeutlicht“, fügte Coatsworth hinzu. X DWN-Wochenrückblick Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft. E-mail: * Kostenlos abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Technologieaktien und Indizes unter Druck durch geopolitische Unsicherheit

Der Nasdaq Composite schloss mit einem Minus von 2,4 Prozent und verlor über 520 Punkte auf 21.408,08 Zähler, nachdem er zuvor in den Korrekturbereich abgerutscht war, während der Dow Jones Industrial Average um 1,01 Prozent oder 470 Punkte auf 46.959,43 Zähler nachgab.

Unterdessen notierte der S&P 500 bei Börsenschluss mit 1,74 Prozent im Minus bei 6.477,13 Punkten.

Eine Reihe von Technologieaktien verzeichnete Verluste, wobei Apple als einzige Aktie der „Mag-7“-Gruppe im Plus schloss und um lediglich 0,1 Prozent zulegte.

Die Meta-Aktie musste einen erheblichen Rückschlag hinnehmen und fiel um etwas mehr als 8 Prozent, während die Anleger zwei aufeinanderfolgende juristische Niederlagen verarbeiteten, darunter einen Fall, in dem das Unternehmen für die Verursachung von Social-Media-Sucht haftbar gemacht wurde.

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet gab um 3,4 Prozent nach, nachdem sie in demselben Fall ebenfalls haftbar gemacht worden war.

JetBlue brach um 4,6 Prozent ein, einen Tag nachdem Berichte, wonach die Fluggesellschaft einen Verkauf an einen Konkurrenten erwäge, die Aktie um über 13 Prozent in die Höhe schnellen ließen.

Netflix stieg ebenfalls um über 1 Prozent, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, die Abonnementpreise sowohl für werbefreie als auch für werbefinanzierte Abos um 1 bis 2 US-Dollar zu erhöhen.