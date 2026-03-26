Finanzen

US-Börsen: Ausverkauf an der Wall Street, da Aussichten auf Iran-Abkommen schwinden

Die Aussicht auf ein Scheitern der Iran-Verhandlungen treibt den Ölpreis nach oben und setzt die Wall Street unter Druck. Droht den Märkten eine neue Phase geopolitischer Turbulenzen?
Autor
Bonnier Investor
26.03.2026 21:05
Aktualisiert: 26.03.2026 21:05
Lesezeit: 4 min
US-Börsen: Ausverkauf an der Wall Street, da Aussichten auf Iran-Abkommen schwinden
Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock) Foto: Domingo Saez Romero/iStock

Schwindende Hoffnung auf Iran-Abkommen belastet Märkte

Die Wall Street verzeichnete am Donnerstag einen weiteren Handelstag in den roten Zahlen, da die Aussichten auf ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran weiter schwanden, nachdem Präsident Donald Trump erklärt hatte, er sei nicht „verzweifelt“ darum bemüht, eine Einigung zu erzielen.

Der Ölpreis stieg nach Trumps Äußerungen auf seiner jüngsten Kabinettssitzung sprunghaft an. Die Anleger zeigten sich nervös, da eine fünftägige Frist für eine Einigung immer näher rückt.

Die Anleger wurden am Donnerstag zunehmend nervöser, als eine fünftägige Frist für ein Abkommen mit dem Iran näher rückte, die am Samstag abläuft. Dies geschah, nachdem Präsident Donald Trump auf einer Kabinettssitzung angedeutet hatte, dass die Zeit für eine Einigung bereits abgelaufen sei, und hinzufügte, er wisse nicht, „ob wir bereit sind“, ein Abkommen zu schließen. Der Ölpreis stieg nach diesen Äußerungen sprunghaft an und notierte bei über 107 US-Dollar, als die Börse an der Wall Street schloss – ein Plus von 4,4 Prozent. Der Silberpreis gab nach Trumps Äußerungen nach und lag bei Börsenschluss 5,5 Prozent im Minus, während Gold 3,1 Prozent verlor.

Dan Coatsworth von AJ Bell sagte, die jüngsten Marktbewegungen deuteten darauf hin, dass „der jüngste Marktoptimismus hinsichtlich einer Lösung im Nahen Osten schnell schwindet.“

„Ein düsterer Wirtschaftsausblick der OECD hat die Lage nicht verbessert, da er die Auswirkungen der Nahostkrise auf die Inflation hervorhob. Den Anlegern wird das Risiko steigender Kosten bereits bewusst gewesen sein, aber es im OECD-Bericht schwarz auf weiß zu sehen, hat den Ernst der Lage noch einmal verdeutlicht“, fügte Coatsworth hinzu.

Technologieaktien und Indizes unter Druck durch geopolitische Unsicherheit

Der Nasdaq Composite schloss mit einem Minus von 2,4 Prozent und verlor über 520 Punkte auf 21.408,08 Zähler, nachdem er zuvor in den Korrekturbereich abgerutscht war, während der Dow Jones Industrial Average um 1,01 Prozent oder 470 Punkte auf 46.959,43 Zähler nachgab.

Unterdessen notierte der S&P 500 bei Börsenschluss mit 1,74 Prozent im Minus bei 6.477,13 Punkten.

Eine Reihe von Technologieaktien verzeichnete Verluste, wobei Apple als einzige Aktie der „Mag-7“-Gruppe im Plus schloss und um lediglich 0,1 Prozent zulegte.

Die Meta-Aktie musste einen erheblichen Rückschlag hinnehmen und fiel um etwas mehr als 8 Prozent, während die Anleger zwei aufeinanderfolgende juristische Niederlagen verarbeiteten, darunter einen Fall, in dem das Unternehmen für die Verursachung von Social-Media-Sucht haftbar gemacht wurde.

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet gab um 3,4 Prozent nach, nachdem sie in demselben Fall ebenfalls haftbar gemacht worden war.

JetBlue brach um 4,6 Prozent ein, einen Tag nachdem Berichte, wonach die Fluggesellschaft einen Verkauf an einen Konkurrenten erwäge, die Aktie um über 13 Prozent in die Höhe schnellen ließen.

Netflix stieg ebenfalls um über 1 Prozent, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, die Abonnementpreise sowohl für werbefreie als auch für werbefinanzierte Abos um 1 bis 2 US-Dollar zu erhöhen.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Schmerzhafte Reformen für Deutschland: Merz lobt Klingbeil für Vorschläge
DWN
Politik
Politik Schmerzhafte Reformen für Deutschland: Merz lobt Klingbeil für Vorschläge
27.03.2026

Mit warmen Worten lobt der Bundeskanzler die Reformrede des SPD-Chefs und stellt sich damit demonstrativ hinter Finanzminister Klingbeil....

Jugendschutz im Netz: EU-Kommission geht gegen Snapchat und Pornoseiten vor
DWN
Panorama
Panorama Jugendschutz im Netz: EU-Kommission geht gegen Snapchat und Pornoseiten vor
27.03.2026

Kinder und Jugendliche sollen im Netz besser geschützt werden: EU-Kommission nimmt mehrere große Plattformen ins Visier. So soll Snapchat...

Elektromobilität: Mercedes-Chef warnt vor Verbrenner-Aus durch EU-Pläne
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Elektromobilität: Mercedes-Chef warnt vor Verbrenner-Aus durch EU-Pläne
27.03.2026

Die EU verschärft den Druck auf die Autobranche und setzt auf Elektromobilität. Doch ausgerechnet Mercedes-Chef Ola Källenius warnt,...

US-Börsen: Ausverkauf an der Wall Street, da Aussichten auf Iran-Abkommen schwinden
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Ausverkauf an der Wall Street, da Aussichten auf Iran-Abkommen schwinden
26.03.2026

Die Aussicht auf ein Scheitern der Iran-Verhandlungen treibt den Ölpreis nach oben und setzt die Wall Street unter Druck. Droht den...

Meta-Aktie: Konzern streicht 700 Stellen und fokussiert KI
DWN
Finanzen
Finanzen Meta-Aktie: Konzern streicht 700 Stellen und fokussiert KI
26.03.2026

Meta baut radikal um und streicht 700 Stellen, während KI zum Kern der Strategie wird. Die Aktie gerät unter Druck, denn juristische...

EU-Handelspolitik: Kann Europa ohne die USA bestehen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft EU-Handelspolitik: Kann Europa ohne die USA bestehen
26.03.2026

Trump schottet die USA ab und erschüttert den Welthandel. Doch Ursula von der Leyen nutzt die Krise und schmiedet weltweit neue Allianzen....

Iran-Krieg treibt Ölpreis-Angst: Deutschland bleibt verwundbar
DWN
Politik
Politik Iran-Krieg treibt Ölpreis-Angst: Deutschland bleibt verwundbar
26.03.2026

Der Iran-Krieg zeigt, wie schnell die globale Energieversorgung ins Wanken gerät – und wie abhängig Deutschland noch immer ist....

Insolvenzen, Leerstand, Onlinehandel: Tausende Geschäfte verschwinden aus deutschen Innenstädten
DWN
Unternehmen
Unternehmen Insolvenzen, Leerstand, Onlinehandel: Tausende Geschäfte verschwinden aus deutschen Innenstädten
26.03.2026

Seit der Corona-Lockdowns verschärft sich die Krise des deutschen Einzelhandels weiter. Die Anzahl der Geschäfte soll 2026 sogar auf ein...