Verlustvorträge, Mitarbeiterbeteiligung, Nachfolge: Wichtige BFH-Urteile für Unternehmer

Steuerrecht: Was neue BFH-Urteile für Unternehmen bedeuten

Das deutsche Steuerrecht gilt als besonders komplex. Neben den Steuergesetzen prägen vor allem Verwaltungspraxis und Rechtsprechung den Unternehmensalltag. Gerade Entscheidungen des Bundesfinanzhofs (BFH), des höchsten deutschen Steuergerichts, wirken oft weit über den Einzelfall hinaus. Sie entscheiden darüber, ob Verluste nach einem Gesellschafterwechsel noch genutzt werden können, wie Mitarbeiterbeteiligungen steuerlich einzuordnen sind oder wann eine Anteilsübertragung noch nicht als Arbeitslohn gilt.

Mehrere Entscheidungen aus den Jahren 2024 und 2025 verdienen dabei besondere Beachtung. Sie betreffen typische Konstellationen des Wirtschaftslebens: den Einstieg von Investoren, Beteiligungsprogramme zur Bindung von Fach- und Führungskräften, gewerbesteuerliche Risiken bei Personengesellschaften sowie die steuerliche Einordnung von Anteilsübertragungen im Rahmen der Unternehmensnachfolge.

Investorenwechsel: Verlustrücktrag trotz schädlichen Beteiligungserwerbs

Kaum eine Norm ist für junge Unternehmen so heikel wie § 8c Körperschaftsteuergesetz. Die Vorschrift regelt den teilweisen oder vollständigen Untergang nicht genutzter Verluste, wenn innerhalb von fünf Jahren Anteile an einer Körperschaft auf einen Erwerber oder diesem nahestehende Personen übertragen werden. Überschreitet der Beteiligungswechsel die gesetzliche Schwelle von mehr als 50 Prozent, sind die bis dahin nicht genutzten Verluste grundsätzlich vollständig nicht mehr abziehbar.

Mit Urteil vom 16. Juli 2025, Az. I R 1/23, hat der BFH diese Regelung in einem wichtigen Punkt eingegrenzt. Im entschiedenen Fall ging es um eine GmbH, bei der im Oktober 2018 ein schädlicher Beteiligungserwerb vorlag. Streitig war, ob ein im Jahr 2018 bis zum maßgeblichen Stichtag entstandener Verlust von 14.058 Euro wegen § 8c KStG auch vom Verlustrücktrag in das Vorjahr ausgeschlossen war. Das Finanzamt hatte das bejaht. Der BFH hat dem widersprochen. Nach den Leitsätzen und den Gründen des Urteils schließt § 8c KStG den Verlustrücktrag solcher vor dem schädlichen Beteiligungserwerb entstandenen negativen Einkünfte nicht aus.

Wichtig ist die Differenzierung: Das Urteil sagt nicht, dass § 8c KStG bei Gesellschafterwechseln generell entschärft wäre. Der BFH sagt nur, dass die Vorschrift nicht jede Form der Verlustnutzung sperrt. Verluste, die im Wirtschaftsjahr des schädlichen Beteiligungserwerbs bis zu diesem Zeitpunkt entstanden sind, können unter den Voraussetzungen des § 10d EStG noch in das Vorjahr zurückgetragen werden. Für Transaktionen heißt das: Nicht nur der Verlustvortrag ist zu prüfen, sondern auch ein möglicher Verlustrücktrag.

Urteil: BFH, 16.07.2025 – I R 1/23.

Gewerbesteuer und „gewerbliche Infektion“: BFH konkretisiert die Grenzen der Abfärbung

Die sogenannte gewerbliche Infektion oder Abfärbung zählt zu den klassischen Risiken für Personengesellschaften. Einkommensteuerlich kann eine an sich freiberufliche oder vermögensverwaltende Gesellschaft insgesamt gewerbliche Einkünfte erzielen, wenn sie daneben gewerbliche Einkünfte bezieht oder gewerblich tätig wird. Die Folgefrage ist dann, ob und unter welchen Voraussetzungen daraus auch eine Gewerbesteuerpflicht folgt.

Hier hat der BFH seine Linie 2025 nochmals bestätigt. Im Beschluss vom 4. Februar 2025, Az. VIII R 1/22, heißt es in den Leitsätzen ausdrücklich, § 2 Abs. 1 Satz 2 GewStG sei verfassungskonform dahin auszulegen, dass ein gewerbliches Unternehmen im Sinne des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 2 EStG nicht ohne Weiteres als gewerbesteuerpflichtiger Gewerbebetrieb gilt. Mit Beschluss vom 28. Mai 2025, Az. IV B 13/24, hat der BFH diese Rechtsprechung bestätigt. Danach unterliegt eine einkommensteuerrechtlich „aufwärts abgefärbte“ Personengesellschaft, die selbst nur vermögensverwaltend tätig ist, nicht der Gewerbesteuer.

Für Unternehmen ist das relevant, weil der BFH für diese spezielle Konstellation eine automatische Gewerbesteuerpflicht verneint hat. Eine pauschale Aussage für jede gemischt tätige Personengesellschaft lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.

Beschlüsse: BFH, 04.02.2025 – VIII R 1/22; BFH, 28.05.2025 – IV B 13/24. Weiterlesen Vermögen aufbauen: Warum Investoren eine Anlagestrategie und Mut brauchen

Rechtliche Stolperfallen bei Unternehmensgründung und Vertragsgestaltung - Was Entscheidungsträger wissen sollten

Gewerbesteuereinnahmen brechen weg: Kommunen am finanziellen Limit

Mitarbeiterbeteiligungen: Nicht jede Vergütung ist Arbeitslohn

Mitarbeiterbeteiligungen sind steuerlich vermintes Gelände. Der Kern des Streits lautet meist: Handelt es sich um Arbeitslohn nach § 19 EStG oder um Einkünfte aus Kapitalvermögen? Davon hängt ab, ob die Zahlung lohnversteuert wird oder dem Regime der Kapitaleinkünfte unterfällt.

Mit Urteil vom 21. Oktober 2025, Az. VIII R 14/23, hat der BFH für obligatorische Arbeitnehmer-Genussrechte eine wichtige Klarstellung getroffen. Nach den Leitsätzen fallen laufende Vergütungen aus einem solchen Genussrecht regelmäßig nicht unter § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG. Voraussetzung ist aber, dass der Genussrechtsinhaber rechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer des Rechts ist, die Vereinbarung ernsthaft gewollt und durchgeführt wird und das Genussrechtsverhältnis neben dem Arbeitsverhältnis einen eigenständigen wirtschaftlichen Gehalt hat.

Ebenfalls vom 21. Oktober 2025, im Verfahren VIII R 13/23, stammt eine ergänzende Entscheidung zu einer typisch stillen Beteiligung. Auch dort betont der BFH, dass laufende Gewinnanteile auf einem eigenständigen gesellschaftsrechtlichen Sonderrechtsverhältnis beruhen können und nicht allein deshalb zu Arbeitslohn werden, weil die Beteiligung mit dem Arbeitsverhältnis verknüpft ist oder Leaver-Klauseln enthält. Solche Klauseln nehmen der Beteiligung nach Ansicht des BFH nicht automatisch ihren wirtschaftlichen Gehalt.

Für Unternehmen bedeutet das: Beteiligungsprogramme sind steuerlich gestaltbar, aber nur dann belastbar, wenn sie mehr sind als verkappte Vergütungsbestandteile. Entscheidend ist die wirtschaftliche Substanz des Beteiligungsrechts. Die bloße Etikettierung als Genussrecht oder stille Beteiligung reicht nicht.

Urteile: BFH, 21.10.2025 – VIII R 14/23; BFH, 21.10.2025 – VIII R 13/23.

Unternehmensnachfolge: Anteilsübertragung an Führungskräfte ist nicht automatisch Arbeitslohn

Besonders sensibel ist die Frage, wie die unentgeltliche oder verbilligte Übertragung von Gesellschaftsanteilen an leitende Mitarbeiter steuerlich einzuordnen ist. Die Finanzverwaltung neigt dazu, in solchen Fällen einen lohnsteuerbaren Vorteil zu sehen. Für Unternehmensnachfolgen wäre das oft fatal, weil die Übertragung dann wie Vergütung behandelt würde.

Mit Urteil vom 20. November 2024, Az. VI R 21/22, hat der BFH hier eine wichtige Grenze gezogen. Der amtliche Leitsatz lautet: Die schenkweise Übertragung von Geschäftsanteilen auf leitende Mitarbeiter zur Sicherung der Unternehmensnachfolge führt nicht ohne Weiteres zu Arbeitslohn. Maßgeblich ist also die Veranlassung im Einzelfall. Im vom BFH entschiedenen Fall war die Anteilsübertragung Teil eines Nachfolgekonzepts; genau das spricht gegen eine automatische lohnsteuerliche Erfassung.

Die Formulierung „nicht ohne Weiteres“ ist juristisch wichtig. Der BFH hat gerade keine generelle Steuerfreiheit für solche Übertragungen ausgesprochen. Er hat aber deutlich gemacht, dass gesellschaftsrechtlich oder nachfolgebezogen motivierte Übertragungen nicht allein deshalb Arbeitslohn sind, weil der Empfänger Arbeitnehmer des Unternehmens ist. Für Familienunternehmen und Mittelständler, die ihre Nachfolge über ein Management-Buy-in oder eine Beteiligung von Schlüsselkräften absichern wollen, ist das ein starkes Signal.

Urteil: BFH, 20.11.2024 – VI R 21/22.

Tendenz der Rechtsprechung: Weniger schematische Lösungen, stärkere Einzelfallbetrachtung

Die jüngere BFH-Rechtsprechung zeigt, dass steuerliche Fragen in zentralen Bereichen des Unternehmenssteuerrechts nicht schematisch beantwortet werden können. Weder führt ein Gesellschafterwechsel stets zum vollständigen Verlust jeder steuerlichen Verlustnutzung, noch ist jede Mitarbeiterbeteiligung zwingend als Arbeitslohn zu behandeln. Auch bei der Gewerbesteuer und bei Anteilsübertragungen im Rahmen der Unternehmensnachfolge kommt es maßgeblich auf die konkrete Ausgestaltung des Sachverhalts an.

Für Unternehmen bedeutet dies vor allem eines: Steuerliche Folgen hängen zunehmend von der rechtlichen Struktur, der wirtschaftlichen Substanz und der sorgfältigen Dokumentation ab. Pauschale Annahmen greifen häufig zu kurz. Umso wichtiger sind eine präzise vertragliche Gestaltung und eine frühzeitige steuerliche Prüfung.Die Entscheidungen unterstreichen damit, dass steuerliche Risiken und Gestaltungsspielräume eng miteinander verbunden sind. Wer Gestaltungen rechtssicher umsetzen will, muss den Einzelfall sorgfältig planen und dokumentieren.