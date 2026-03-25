Finanzen

Gewerbesteuereinnahmen brechen weg: Kommunen am finanziellen Limit

Sinkende Gewerbesteuereinnahmen, gestiegene Sozialausgaben: Die Finanzlage der Kommunen ist dramatisch. Deutsche Städtetag fordert jetzt eine Milliarden-Hilfe vom Bund. Doch ohne eine grundlegende Gewerbesteuer-Reform, wird der Standort für Unternehmen zunehmend zum Problem. Warum sich die finanzielle Lage weiter verschlimmert.
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Deutsche Wirtschaftsnachrichten, Mirell Bellmann
25.03.2026 05:58
Lesezeit: 3 min
Gewerbesteuereinnahmen brechen weg: Kommunen am finanziellen Limit
Die finanziellen Probleme deutscher Städte und Gemeinden spitzen sich weiter zu. Laut dem Präsidenten des Deutschen Städtetages, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), ist die Lage "so schlecht wie seit 1945 nicht mehr". (Foto: dpa) Foto: Bodo Schackow

Im Folgenden:

  • Warum das kommunale Defizit in Deutschland auf über 30 Milliarden Euro gestiegen ist.
  • Weshalb die Gewerbesteuer zunehmend zum Standortnachteil für Unternehmen wird.
  • Gewerbesteuer: Welche Reformvorschläge Ökonomen seit Jahrzehnten fordern.  

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