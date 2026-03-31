Finanzen

Schuldenberg wächst: Bundeshaushalt verzeichnet Rekordplus an Krediten

Deutschlands Staatsschulden sind im Jahr 2025 massiv um 144 Milliarden Euro angestiegen. Wie die Bundesbank mitteilt, ist dieser Zuwachs vor allem auf die erhöhte Kreditaufnahme des Bundes zurückzuführen. Besonders besorgniserregend: Die Schuldenquote wächst im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung wieder an, was den finanziellen Spielraum für künftige Generationen zunehmend einschränkt.