Politik

Straße von Hormus weiterhin blockiert: Europa zwischen Druck und Diplomatie

Die Blockade der Straße von Hormus heizt die Energiekrise in Europa weiter an, der Umgang mit dem Iran und mögliche militärische Reaktionen stehen zunehmend im Fokus. Kann Europa den Konflikt um die strategische Meerenge wirklich ohne militärische Eskalation lösen?