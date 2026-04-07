Politik

Straße von Hormus weiterhin blockiert: Europa zwischen Druck und Diplomatie

Die Blockade der Straße von Hormus heizt die Energiekrise in Europa weiter an, der Umgang mit dem Iran und mögliche militärische Reaktionen stehen zunehmend im Fokus. Kann Europa den Konflikt um die strategische Meerenge wirklich ohne militärische Eskalation lösen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
07.04.2026 17:30
Lesezeit: 2 min
Straße von Hormus weiterhin blockiert: Europa zwischen Druck und Diplomatie
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hält eine militärische Öffnung der Straße von Hormus für unrealistisch und setzt im Umgang mit dem Iran auf diplomatische Lösungen (Foto: dpa) Foto: Tom Nicholson

Im Folgenden:

  • Warum Macron eine militärische Öffnung der Straße von Hormus klar ablehnt.
  • Wie die Hormus-Blockade Russlands Kriegskasse füllt und Europa unter Druck setzt.
  • Welche diplomatischen Alternativen Europa zur Wiedereröffnung der Meerenge verfolgt.

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