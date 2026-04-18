Wirtschaft

Günstige Drohnen im Krieg: Teure Systeme geraten unter Druck

Günstige Drohnen und neue Produktionsmodelle stellen die bisherige Logik von Krieg und Verteidigung zunehmend infrage. Entscheidet künftig nicht mehr technologische Überlegenheit, sondern vor allem das Verhältnis von Kosten und Masse über den Ausgang militärischer Konflikte?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
18.04.2026 09:31
Lesezeit: 5 min
Günstige Drohnen im Krieg: Teure Systeme geraten unter Druck
Günstige Drohnen verschieben das Verhältnis von Kosten und Wirkung im Krieg und setzen klassische Verteidigungsmodelle unter Druck (Foto: iStock.com, sarawuth702) Foto: sarawuth702

Im Folgenden:

  • Warum günstige Drohnen die Grundannahmen westlicher Militärstrategie zunehmend infrage stellen.
  • Wie ein Kostenverhältnis von tausend zu eins die Logik moderner Kriegsführung grundlegend verändert.
  • Welche deutschen Unternehmen von der neuen Rüstungslogik profitieren könnten.

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