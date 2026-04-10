Politik

Teheran droht mit Boykott: Libanon-Konflikt belastet Friedensgespräche

Die diplomatischen Bemühungen um eine dauerhafte Belegung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran stehen vor einer Zerreißprobe. Teheran droht nun offen mit einem Abbruch der geplanten Friedensgespräche in Pakistan, sollte Israel seine massiven Angriffe im Libanon nicht einstellen. Während das Deutsche Rote Kreuz vor einer humanitären Katastrophe im libanesischen Krisengebiet warnt, verschärft US-Präsident Donald Trump den Ton und droht dem Iran bei einem Scheitern der Verhandlungen mit militärischer Vernichtung.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
10.04.2026 14:15
Lesezeit: 3 min
Teheran droht mit Boykott: Libanon-Konflikt belastet Friedensgespräche
Ein Familienbild liegt in den Trümmern eines zerstörten Gebäudes, das einen Tag zuvor bei einem israelischen Luftangriff im Zentrum von Beirut, Libanon, getroffen wurde (Foto: dpa). Foto: Hussein Malla

Im Folgenden:

  • Warum Teheran die Friedensgespräche in Islamabad mit einem Boykott bedroht.
  • Weshalb die Straße von Hormus trotz Waffenruhe weiterhin kaum Schiffsverkehr verzeichnet.
  • Welche humanitären Folgen die israelischen Angriffe im Libanon laut Deutschem Roten Kreuz haben.

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