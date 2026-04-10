Politik

Schlappe für das Innenministerium: Grenzkontrollen an bayerischer Grenze rechtswidrig

Jahrelange Routine, nun rechtlich erschüttert: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat die seit 2015 praktizierten Kontrollen an der Grenze zu Österreich in einem Grundsatzurteil für rechtswidrig erklärt. Geklagt hatte eine Deutsche gegen anlasslose Überprüfungen durch die Bundespolizei. Damit wachsen die Zweifel an der Vereinbarkeit der dauerhaften Ausnahmeregelungen mit geltendem EU-Recht.