VW-Aktie unter Druck: Mehrere Belastungsfaktoren zugleich

VW-Aktie sehr schwach – Vorsicht vor Quartalszahlen und Lies-Aussage

Die VW-Aktie, die Vorzugsaktien von Volkswagen (ISIN: DE0007664039), hat am Montag im DAX überdurchschnittlich nachgegeben. Der VW-Aktienkurs lag zuletzt mit einem Minus von 2,5 Prozent bei 90,42 Euro im hinteren Feld. Belastend für die VW-Aktie wirkten steigende Ölpreise infolge des sich erneut verschärfenden Iran-Konflikts sowie Sorgen vor einer weiteren Abkühlung der Konjunktur, die den europäischen Autosektor insgesamt unter Druck setzten. Auch der VW-Aktienkurs reagierte entsprechend schwach.

Aussagen aus Niedersachsen drücken auf die VW-Aktie

Bei Volkswagen belasteten zusätzlich Aussagen von Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies die Stimmung rund um die VW-Aktie. Wie der SPD-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte, sei er offen für Gespräche über die Möglichkeit, chinesische Autohersteller Fahrzeuge in deutschen Volkswagen-Werken produzieren zu lassen, da Volkswagen weiterhin mit Entlassungen und Überkapazitäten kämpfe. Für die VW-Aktie und den VW-Aktienkurs sind solche Signale negativ. "Eine Art Offenbarungseid" nannte dies ein Händler.

Das Land Niedersachsen hält 20 Prozent der Stimmrechte und ist nach der Beteiligungsholding Porsche SE zweitgrößter Anteilseigner der Volkswagen-Aktie, mit Vetorecht bei wichtigen Entscheidungen.

Goldman Sachs vorsichtiger für VW-Aktie

Mit Blick auf den anstehenden Quartalsbericht zeigt sich die Investmentbank Goldman Sachs vorsichtiger für die VW-Aktie und den VW-Aktienkurs. Das operative Ergebnis dürfte etwas unter den Erwartungen liegen, schrieb Analyst Christian Frenes am Montag und senkte seine Prognosen bis 2028. Dabei berücksichtigt er auch die aktuellen Erwartungen an Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113) und Traton (ISIN: DE000TRAT0N7), was ebenfalls Auswirkungen auf die Volkswagen-Aktie haben könnte.

Unsichere Perspektiven für die VW-Aktie

Die aktuelle Entwicklung der VW-Aktie zeigt, wie empfindlich der VW-Aktienkurs auf externe und interne Faktoren reagiert. Steigende Ölpreise, geopolitische Spannungen und politische Aussagen aus Deutschland verstärken den Druck auf die Volkswagen-Aktie zusätzlich. Gleichzeitig sorgt die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen für Zurückhaltung bei Investoren. Auch die vorsichtigeren Einschätzungen von Analysten wie Goldman Sachs unterstreichen die Unsicherheit. Kurzfristig dürfte der VW-Aktienkurs daher anfällig bleiben. Entscheidend wird sein, ob Volkswagen überzeugende Geschäftszahlen liefern und strategische Klarheit schaffen kann, um das Vertrauen in die VW-Aktie nachhaltig