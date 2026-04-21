US-Marktbericht: Wall Street rutscht ab, da Vances Reise nach Pakistan für Iran-Gespräche abgesagt wird

Geplatzte Hoffnungen auf Diplomatie beenden Kursrallye

Die Wall-Street-Indizes brachen am Dienstag in den letzten Handelsminuten ein, nachdem die Reise von US-Vizepräsident JD Vance nach Pakistan für Gespräche mit dem Iran abgesagt worden war.

Trotz anfänglicher Kursgewinne gaben die Aktien im Laufe des Tages allmählich nach, da die Hoffnungen auf Gespräche zwischen den beiden Ländern schwanden, nachdem zunächst berichtet worden war, dass Vances Reise vorerst auf Eis gelegt sei.

Der Preis für Brent-Rohöl sprang infolge dieser Nachrichten über die Marke von 100 US-Dollar pro Barrel.

Die Aktien an der Wall Street sanken und die Ölpreise stiegen sprunghaft an, da die Sorge wuchs, dass ein Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran enden könnte, nachdem die Reise von Vizepräsident JD Vance nach Islamabad Berichten der Associated Press zufolge nun abgesagt wurde.

Ein Beamter hatte der New York Times zuvor mitgeteilt, dass der diplomatische Prozess de facto pausiert sei, da es aus dem Iran keine Antwort darauf gab, ob Unterhändler an den Gesprächen in Islamabad teilnehmen würden.

Der Preis für Brent-Rohöl stieg bis zum Handelsschluss um fast 7 Prozent auf beinahe 101 US-Dollar pro Barrel.

Luftfahrtaktien und die meisten Pharmaunternehmen verzeichneten infolgedessen zum Läuten der Schlussglocke Verluste, während sich Technologieaktien uneinheitlich zeigten.

Klare Worte vom Fed-Kandidaten und rote Vorzeichen bei den Indizes

Andernorts richteten die Anleger ihre Aufmerksamkeit auf Äußerungen von Kevin Warsh, Trumps Kandidat für den Vorsitz der US-Notenbank Federal Reserve.

Bei seiner Bestätigungsanhörung am Dienstag deutete Warsh die Notwendigkeit eines „Regimewechsels“ an, um die jüngsten Fehler bei der Inflationsbekämpfung zu vermeiden.

„Sobald man zulässt, dass sich die Inflation in der Wirtschaft festsetzt, ist es teurer und schwieriger, sie wieder zu senken. Daher ist der fatale geldpolitische Fehler, der vier oder fünf Jahre zurückliegt, immer noch eine Erblast, mit der wir uns auseinandersetzen müssen“, sagte Warsh.

Der Dow Jones Industrial Average gab um 0,59 Prozent auf 49.149,38 Punkte nach, während der Nasdaq Composite ebenfalls um 0,59 Prozent auf 24.259,96 Punkte abrutschte.

Der S&P 500 notierte derweil zum Handelsschluss mit einem Minus von 0,63 Prozent bei 7.064,01 Punkten.

Bewegung bei Einzelwerten: Luftfahrt unter Druck, Tech-Riesen im Wandel

Luftfahrtaktien gerieten am späten Dienstag infolge der Nachricht, dass Vances Reise nach Pakistan für Friedensgespräche mit dem Iran abgesagt worden war, besonders stark unter Druck. Am stärksten betroffen war JetBlue mit einem Kursverlust von 5 Prozent zum Handelsschluss, während American Airlines um über 3,6 Prozent abrutschten.

Apple gab infolge der Ankündigung vom Montagabend nach, dass Tim Cook als CEO zurücktreten und die Rolle des Executive Chairman übernehmen werde. Er wird im September von John Ternus abgelöst. Die Aktien des Unternehmens lagen zum Läuten der Schlussglocke 2,5 Prozent im Minus.

Dan Coatsworth, Head of Markets bei AJ Bell, sagte, die Kursbewegung deute darauf hin, dass die Anleger „mit dem Übergang gelassen umgehen und sich ein Urteil über den Neuen vorerst vorbehalten“.

„Es könnte auch an der Tatsache liegen, dass Cook Apple nicht verlässt – er wird der neue Vorsitzende, was bedeutet, dass sein Wissen und seine Expertise dem Unternehmen auf höchster Ebene erhalten bleiben“, fügte Coatsworth hinzu.

Alaska Air fiel um 4,75 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Prognose für 2026 angesichts der Befürchtung steigender Treibstoffkosten durch den Krieg im Nahen Osten ausgesetzt hatte.

Der Krankenversicherer UnitedHealth Group legte um fast 7 Prozent zu, nachdem das Unternehmen Gewinn und Umsatz für das erste Quartal gemeldet hatte, die die Erwartungen der Analysten übertrafen.

Amazon verzeichnete einen Kurssprung, nachdem das Unternehmen zugestimmt hatte, im Rahmen einer erweiterten Vereinbarung zum Ausbau der KI-Infrastruktur bis zu 25 Milliarden US-Dollar in Anthropic zu investieren. Die Aktie beendete den Handel mit einem Plus von 0,67 Prozent.