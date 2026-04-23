Finanzen

US-Börsenbericht: Wall Street gibt nach und Ölpreis schießt in die Höhe, da die Spannungen um Hormus steigen

Ein turbulenter Handelstag wirft Fragen auf: Erfahren Sie, welche treibenden Kräfte die globalen Märkte aktuell in Atem halten.
Autor
Bonnier Investor
23.04.2026 22:04
Lesezeit: 2 min
US-Börsenbericht: Wall Street gibt nach und Ölpreis schießt in die Höhe, da die Spannungen um Hormus steigen
Die US-Börsen spielen eine Schlüsselrolle für die weltweite Kapitalallokation. (Foto: Alexey_Fedoren/iStock) Foto: Alexey_Fedoren/iStock

Wachsende Unsicherheit an den Märkten

Die Börsen an der Wall Street gaben in den letzten Handelsstunden nach, da die Rohölpreise angesichts erhöhter Spannungen zwischen den USA und dem Iran in die Höhe schossen.

Die Spannungen flammten auf, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, er habe der US-Marine befohlen, „auf jedes Boot zu schießen und es zu zerstören“, das Minen in den Gewässern der Straße von Hormus verlegt.

Dies ereignete sich, während Unternehmensergebnisse und die anhaltende Treibstoff- und Ölkrise im Tagesverlauf für Bewegung an den Märkten sorgten.

Die Kurse an der Wall Street rutschten ab, da die Sorge vor möglichen Unruhen in der Straße von Hormus weiter zunahm.

Der Ölpreis schoss auf ein Zwei-Wochen-Hoch von bis zu 107 US-Dollar in die Höhe, bevor er bis zum Börsenschluss leicht auf knapp 106 US-Dollar nachgab.

Tech-Werte und Indizes unter Druck

Gleichzeitig mussten Software-Aktien herbe Verluste einstecken; ein iShares-ETF, der Softwareunternehmen abbildet, gab im Handel um 5,7 Prozent nach.

Der Dow Jones Industrial Average verlor 0,36 Prozent auf 49.310,32 Punkte, während der technologielastige Nasdaq Composite um 0,89 Prozent auf 24.438,50 Punkte fiel.

Der S&P 500 notierte bei Börsenschluss derweil mit 0,41 Prozent im Minus bei 7.108,39 Punkten.

Überraschungen bei den Unternehmensbilanzen

Die IBM-Aktie stürzte um 8,3 Prozent ab, nachdem das Unternehmen für seine Softwaresparte Quartalsumsätze im Rahmen der Erwartungen gemeldet hatte. Dabei gelang es jedoch nicht, die Sorgen der Anleger über die potenziell disruptive Wirkung von KI auf das Geschäft zu zerstreuen.

Paramount Skydance verlor nach der Genehmigung seiner 110 Milliarden US-Dollar schweren Fusion mit Warner Bros an Wert. Die Aktie beendete den Handel mit einem Minus von 4,5 Prozent, während Warner Bros mit einem Verlust von 1,57 Prozent schloss.

Meta rutschte um 2,3 Prozent ab, nachdem berichtet worden war, dass der Tech-Gigant im Mai 10 Prozent seiner Belegschaft abbauen wolle.

Tesla fiel, nachdem das Unternehmen schwächer als erwartete Umsätze gemeldet hatte, auch wenn die Gewinne im ersten Quartal die Analystenschätzungen übertrafen. Die Aktie schloss am Donnerstag mit einem Minus von 3,5 Prozent.

Super Micro Computer büßte über 8,33 Prozent ein, nachdem berichtet wurde, das Unternehmen habe „einen bedeutenden Vertrag“ mit Oracle verloren. Die Aktie von Oracle verlor ebenfalls mehr als 6 Prozent.

Blackstone fiel um 5,7 Prozent, obwohl das Unternehmen einen unerwartet hohen Anstieg des ausschüttungsfähigen Gewinns meldete und sein Präsident prognostizierte, dass das Unternehmen sein „bestes Jahr aller Zeiten“ bei den Börsengängen erleben werde.

Das Halbleiterunternehmen Texas Instruments verzeichnete einen Kurssprung von 19,4 Prozent, nachdem es eine stärker als erwartete Prognose abgegeben hatte, beflügelt durch boomende Ausgaben für Rechenzentren.

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