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Kultfahrzeuge aus der DDR: Warum Trabant, Wartburg und Simson weiterleben

Einst ausgemustert, heute begehrt: Fahrzeuge aus der DDR gelten als Kultobjekte mit wachsender Fangemeinde. Doch hinter dem nostalgischen Trend steckt eine Herausforderung, die über ihre Zukunft entscheidet: Woher kommen dauerhaft Ersatzteile?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
03.05.2026 07:31
Lesezeit: 4 min
Kultfahrzeuge aus der DDR: Warum Trabant, Wartburg und Simson weiterleben
Kult um DDR-Fahrzeuge wächst: Trabant, Wartburg und Simson bleiben gefragt. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wie sichern Ersatzteile die Zukunft von Trabant und Wartburg?
  • Wer produziert heute noch Teile für DDR-Fahrzeuge?
  • Warum sind Simson-Mopeds besonders bei Jugendlichen beliebt?

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