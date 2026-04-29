Finanzen

Adidas-Aktie im Aufwind: Quartalszahlen des DAX-Wertes übertreffen Erwartungen

Die Adidas-Aktie hebt nach überraschend starken Quartalszahlen ab. Umsatz und Gewinn überraschen positiv und übertreffen die Erwartungen. Steht der DAX-Wert vor einem Comeback – oder bleiben Unsicherheiten der entscheidende Bremsfaktor für den Adidas-Aktienkurs?
Autor
avtor
Markus Gentner
29.04.2026 10:32
Aktualisiert: 29.04.2026 10:32
Lesezeit: 3 min
Adidas-Aktie im Aufwind: Quartalszahlen des DAX-Wertes übertreffen Erwartungen
Die Adidas-Aktie reagiert auf starke Quartalszahlen mit Kursgewinnen. (Foto: dpa) Foto: Daniel Löb

Adidas wächst stärker als erwartet – Ausblick bestätigt

Die Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) steht nach der Vorlage starker Adidas-Quartalszahlen wieder verstärkt im Fokus der Anleger. Der Sportartikelhersteller hat im ersten Quartal dem Gegenwind durch Zölle und den starken Euro getrotzt und besser abgeschnitten als erwartet. Die Adidas-Zahlen zeigen klar: Umsatz und Gewinn legten deutlich zu, was auch dem Adidas-Aktienkurs Rückenwind verlieh.

So stieg der Umsatz um gut 7 Prozent auf rund 6,6 Milliarden Euro. Währungsbereinigt lag das Wachstum sogar bei 14 Prozent. Allerdings belastete der starke Euro den Umsatz mit rund 350 Millionen Euro. In nahezu allen Regionen erzielte Adidas währungsbereinigt zweistellige Zuwächse – mit Ausnahme von Europa, wo ein Plus von 6 Prozent verbucht wurde.

Die Adidas-Aktie reagierte prompt und legte im frühen Handel zeitweise um mehr als sieben Prozent zu und kletterte auf 148,65 Euro. Dennoch bleibt der Blick auf den Adidas-Aktienkurs gemischt: 2026 steht bislang ein Minus von rund 13 Prozent zu Buche, auf Sicht von 12 Monaten hat das Papier fast ein Drittel verloren.

Markterwartungen geschlagen

Die vorgelegten Quartalszahlen des Nike-Konkurrenten (ISIN: US6541061031) übertrafen die Erwartungen der Analysten deutlich. Am Markt waren zuvor lediglich Erlöse in Höhe von 6,3 Milliarden Euro erwartet worden. Auch beim Betriebsergebnis lag Adidas über den Prognosen. Dieses stieg um 15,5 Prozent auf 705 Millionen Euro. Der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn verbesserte sich um 12,6 Prozent auf 482 Millionen Euro.

Besonders stark entwickelte sich das Bekleidungssegment mit einem Wachstum von 31 Prozent, während Schuhe lediglich um 4 Prozent zulegten. Die Strategie, stärker auf eigene Vertriebskanäle zu setzen, zahlte sich aus: Im Online-Handel lag das Umsatzwachstum bei 25 Prozent, in eigenen Shops bei 19 Prozent.

Die Adidas-Aktie profitiert zudem von einer stabilen Nachfrage in den eigenen Verkaufskanälen. Im Großhandel fiel das Wachstum dagegen schwächer aus, da der Einzelhandel verstärkt auf Rabatte setzt. Adidas verkauft derzeit keine "übermäßigen Mengen" an Partner, um Preisnachlässe unter Kontrolle zu halten.

Starke Adidas-Zahlen trotz schwierigem Umfeld

Die Adidas-Zahlen unterstreichen die operative Stärke des DAX-Wert in einem schwierigen Marktumfeld. Analysten lobten insbesondere die Dynamik bei Marke und Umsatz. Konzernchef Björn Gulden erklärte: „Ich bin sehr stolz auf die Ergebnisse, die unsere Teams im ersten Quartal erzielt haben. Ein Umsatzwachstum von 14 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro und ein Anstieg des Betriebsergebnisses um fast 100 Millionen Euro auf 705 Millionen Euro sind in dem aktuellen Umfeld sehr stark." Auch die operative Marge verbesserte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 10,7 Prozent.

Jahresprognose bestätigt – Fokus auf Fußball-WM

Trotz globaler Unsicherheiten hält der DAX-Wert an seiner Prognose fest. Für das Gesamtjahr wird ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich erwartet, was einem Plus von rund 2 Milliarden Euro entspricht. Das Betriebsergebnis soll auf rund 2,3 Milliarden Euro steigen, obwohl Belastungen durch Zölle und Währungseffekte in Höhe von 400 Millionen Euro eingeplant sind.

Ein wichtiger Impulsgeber für die Adidas-Aktie könnte die anstehende Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko sein. Gulden betonte: "Wir sind nun bereit für die Fußball-WM. Trotz vieler Liefer- und Transportprobleme haben wir den Großteil der Produkte in den Märkten und freuen uns auf ein fantastisches Event, das für uns großartig werden wird."

Was bedeutet das für die Adidas-Aktie?

Die Adidas-Aktie hat mit den starken Adidas-Zahlen die Markterwartungen übertroffen. Dennoch hinkt der Adidas-Aktienkurs der operativen Entwicklung hinterher. Analysten sehen die Aktie weiterhin als unterbewertet und nennen Kursziele zwischen 190 und 245 Euro. Sie bewerten die Entwicklung differenziert und erkennen sowohl positive Impulse als auch strukturelle Schwächen. Besonders das operative Ergebnis und das Umsatzwachstum liefern wichtige Hinweise für die weitere Kursentwicklung der Adidas-Aktie. Hier die neuesten Analystenmeinungen:

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für die Adidas-Aktie am Mittwoch nach Zahlen mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Piral Dadhania attestierte dem Sportartikelkonzern in seiner ersten Einschätzung einen starken Jahresauftakt. Das erzielte Umsatzwachstum und das operative Ergebnis (Ebit) hätten die Erwartungen übertroffen. Gleichzeitig verwies er darauf, dass das Wachstum ungleich verteilt sei und insbesondere im Schuhbereich nur gering ausgefallen ist.

Auch die US-Investmentbank Goldman Sachs äußerte sich am Mittwoch zur Adidas-Aktie und beließ ihre Einstufung mit einem Kursziel von 165 Euro auf "Neutral". Analyst Richard Edwards betonte, dass das operative Ergebnis im ersten Quartal währungsbedingt klar über den Erwartungen lag. Dennoch rechnet er angesichts des bestätigten Ausblicks nicht mit einer Änderung der Markterwartungen für das Gesamtjahr.

Für Anleger bleibt die Adidas-Aktie damit ein spannender DAX-Wert. Die Kombination aus soliden Quartalszahlen, bestätigter Prognose und möglichen Impulsen durch die Fußball-WM spricht für weiteres Potenzial – auch wenn kurzfristige Unsicherheiten bestehen bleiben.

Adidas-Aktie bleibt spannend für Anleger

Die Adidas-Aktie zeigt nach überzeugenden Zahlen klare Erholungstendenzen, auch wenn der Kurs noch hinter der operativen Entwicklung zurückbleibt. Die starken Adidas-Quartalszahlen belegen, dass der DAX-Wert in einem schwierigen Umfeld wachsen kann und strategisch richtig aufgestellt ist. Besonders die Dynamik in den eigenen Vertriebskanälen und die bestätigte Jahresprognose sprechen für Stabilität. Gleichzeitig bleiben externe Risiken wie Währungseffekte und ein unsicheres Konsumumfeld bestehen. Für Anleger ergibt sich damit ein gemischtes Bild: Die Adidas-Aktie bietet Potenzial, erfordert aber weiterhin Geduld und Risikobewusstsein.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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