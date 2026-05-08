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Stellantis-Aktie im Fokus: Opel forciert Elektro-SUV auf chinesischer Leapmotor-Basis

Strategiewechsel in Rüsselsheim: Das nächste Kompakt-SUV von Opel wird maßgeblich auf Technologie des chinesischen Partners Leapmotor basieren. Opel-Chef Florian Huettl setzt damit auf globale Synergien, um die Kosten der Elektromobilität zu senken und die Markteinführung zu beschleunigen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
08.05.2026 10:45
Lesezeit: 1 min
Stellantis-Aktie im Fokus: Opel forciert Elektro-SUV auf chinesischer Leapmotor-Basis
Ein Mitarbeiter am Ende der Montagelinie des Opel Grandland in der Opel Eisenach GmbH (Foto: dpa). Foto: Martin Schutt

Im Folgenden:

  • Warum Opel sein nächstes Elektro-SUV auf chinesischer Technologie von Leapmotor aufbaut.
  • Welche Aufgaben künftig in Rüsselsheim verbleiben – und welche nach China abgegeben werden.
  • Weshalb Opel im Stellantis-Konzern eine Pionierrolle bei der China-Kooperation übernimmt.

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