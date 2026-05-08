Wirtschaft

Industriestandort Deutschland unter Druck: Produktionsrückgang trotz Auftragsplus

Die deutsche Industrie findet nicht aus der Krise: Entgegen der Prognosen von Experten sank die Fertigung im März erneut. Während die Auftragsbücher zuletzt zwar ein leichtes Plus verzeichneten, überschatten die geopolitischen Verwerfungen des Iran-Kriegs und die Energiepreisexplosion die Aussichten für die kommenden Monate massiv.