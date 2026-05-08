Wirtschaft

Industriestandort Deutschland unter Druck: Produktionsrückgang trotz Auftragsplus

Die deutsche Industrie findet nicht aus der Krise: Entgegen der Prognosen von Experten sank die Fertigung im März erneut. Während die Auftragsbücher zuletzt zwar ein leichtes Plus verzeichneten, überschatten die geopolitischen Verwerfungen des Iran-Kriegs und die Energiepreisexplosion die Aussichten für die kommenden Monate massiv.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
08.05.2026 13:05
Lesezeit: 1 min
Industriestandort Deutschland unter Druck: Produktionsrückgang trotz Auftragsplus
Die deutsche Industrie schrumpft um 0,7 Prozent – entgegen allen Prognosen (Foto: dpa). Foto: Jens Büttner

Im Folgenden:

  • Warum die deutsche Industrie trotz überraschend starker Auftragseingänge weiter schrumpft.
  • Welche Rolle der Iran-Krieg und explodierende Energiepreise bei der Industrieflaute spielen.
  • Was eine anhaltende Sperrung der Straße von Hormus für deutsche Hersteller bedeutet.

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