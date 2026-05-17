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Marode Gebäude und Brücken: Sanierungsstau in Berlin erreicht neue Dimensionen

Von der Technischen Universität bis zum Schloss Bellevue: In Berlin häufen sich gravierende Baumängel und kostspielige Sanierungsprojekte. Museen bleiben geschlossen, Brücken werden gesperrt und öffentliche Einrichtungen geraten unter Druck. Die Hauptstadt steht vor einer gewaltigen Herausforderung mit ungewissem Ausgang.