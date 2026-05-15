Freenet-Aktie: Mobilfunkgeschäft wächst beim MDAX-Wert trotz Gegenwind

Freenet-Aktie: Umsatz steigt deutlich – Prognose für 2026 bestätigt

Die Freenet-Aktie rückt nach starken Freenet-Zahlen zum Jahresauftakt in den Fokus der Anleger. Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet (ISIN: DE000A0Z2ZZ5) hat im ersten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert und zugleich die Prognose für 2026 bestätigt. Vor allem die Integration von Mobilezone Deutschland sowie das Wachstum beim Internet-Fernsehprodukt waipu.tv sorgten für Rückenwind beim MDAX-Wert.

Der Umsatz stieg um 26,1 Prozent auf 761,9 Millionen Euro, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Freitag in Büdelsdorf mitteilte. Die Freenet-Aktie profitiert damit von einem dynamischen Start in das Geschäftsjahr 2026. Die Integration von Mobilezone Deutschland führte zu einem Umsatzwachstum im Mobilfunksegment auf 658,8 Millionen Euro, was einem Plus von 30,4 Prozent entspricht.

Freenet-Ergebnis leicht rückläufig

Trotz des starken Umsatzwachstums fiel das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 3,6 Prozent auf 122 Millionen Euro. Belastet wurde das Ergebnis durch einen negativen Effekt aufgrund einer Vereinbarung mit einem nicht namentlich genannten Netzbetreiber. Analysten hatten bei beiden Kennziffern weniger auf dem Zettel.

Unter dem Strich verdiente Freenet nach Anteilen Dritter 47,6 Millionen Euro, nach 57,9 Millionen im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig stieg der adj. Free Cashflow um 10,4 Prozent auf 85,7 Millionen Euro. Die aktuellen Freenet-Zahlen zeigen damit ein gemischtes Bild für die Freenet-Aktie.

Freenet-Aktie: MDAX-Wert setzt auf Wachstum bei waipu.tv

Besonders stark entwickelte sich das IPTV-Geschäft. Hier gewann Freenet 42.000 neue Abonnenten hinzu, während das adj. EBITDA um 49,0 Prozent auf 9,0 Millionen Euro anzog. Auch im Mobilfunksegment legte der MDAX-Wert zu: 29.000 neue Postpaid-Kunden kamen hinzu, insgesamt verfügt Freenet nun über 8,27 Millionen Postpaid-Kunden. Der Postpaid-ARPU sank leicht auf 16,6 Euro.

Die Freenet-Aktie bleibt damit eng an die Entwicklung des IPTV-Geschäfts und der Mobilfunksparte gekoppelt. Das Management sieht sich trotz Gegenwinds im Mobilfunk gut aufgestellt und bestätigte die Guidance für 2026. Für den MDAX-Wert bleiben die weiteren Entwicklungen bei waipu.tv und den Freenet-Zahlen entscheidend.