Finanzen

Freenet-Aktie: Mobilfunkgeschäft wächst beim MDAX-Wert trotz Gegenwind

Starke Umsätze, wachsender Free Cashflow und ein boomendes IPTV-Geschäft: Die Freenet-Aktie startet dynamisch ins Jahr 2026. Vor allem waipu.tv entwickelt sich zum Wachstumstreiber. Gleichzeitig belasten Sonderfaktoren das Ergebnis. Wie stabil ist die Entwicklung des MDAX-Werts wirklich?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
15.05.2026 08:48
Lesezeit: 1 min
Freenet-Aktie: Mobilfunkgeschäft wächst beim MDAX-Wert trotz Gegenwind
Die Freenet-Aktie profitiert von starken Kundenzahlen und waipu.tv-Wachstum. (Foto: iStockphoto.com/Wirestock) Foto: Wirestock

Freenet-Aktie: Umsatz steigt deutlich – Prognose für 2026 bestätigt

Die Freenet-Aktie rückt nach starken Freenet-Zahlen zum Jahresauftakt in den Fokus der Anleger. Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet (ISIN: DE000A0Z2ZZ5) hat im ersten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert und zugleich die Prognose für 2026 bestätigt. Vor allem die Integration von Mobilezone Deutschland sowie das Wachstum beim Internet-Fernsehprodukt waipu.tv sorgten für Rückenwind beim MDAX-Wert.

Der Umsatz stieg um 26,1 Prozent auf 761,9 Millionen Euro, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Freitag in Büdelsdorf mitteilte. Die Freenet-Aktie profitiert damit von einem dynamischen Start in das Geschäftsjahr 2026. Die Integration von Mobilezone Deutschland führte zu einem Umsatzwachstum im Mobilfunksegment auf 658,8 Millionen Euro, was einem Plus von 30,4 Prozent entspricht.

Freenet-Ergebnis leicht rückläufig

Trotz des starken Umsatzwachstums fiel das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 3,6 Prozent auf 122 Millionen Euro. Belastet wurde das Ergebnis durch einen negativen Effekt aufgrund einer Vereinbarung mit einem nicht namentlich genannten Netzbetreiber. Analysten hatten bei beiden Kennziffern weniger auf dem Zettel.

Unter dem Strich verdiente Freenet nach Anteilen Dritter 47,6 Millionen Euro, nach 57,9 Millionen im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig stieg der adj. Free Cashflow um 10,4 Prozent auf 85,7 Millionen Euro. Die aktuellen Freenet-Zahlen zeigen damit ein gemischtes Bild für die Freenet-Aktie.

Freenet-Aktie: MDAX-Wert setzt auf Wachstum bei waipu.tv

Besonders stark entwickelte sich das IPTV-Geschäft. Hier gewann Freenet 42.000 neue Abonnenten hinzu, während das adj. EBITDA um 49,0 Prozent auf 9,0 Millionen Euro anzog. Auch im Mobilfunksegment legte der MDAX-Wert zu: 29.000 neue Postpaid-Kunden kamen hinzu, insgesamt verfügt Freenet nun über 8,27 Millionen Postpaid-Kunden. Der Postpaid-ARPU sank leicht auf 16,6 Euro.

Die Freenet-Aktie bleibt damit eng an die Entwicklung des IPTV-Geschäfts und der Mobilfunksparte gekoppelt. Das Management sieht sich trotz Gegenwinds im Mobilfunk gut aufgestellt und bestätigte die Guidance für 2026. Für den MDAX-Wert bleiben die weiteren Entwicklungen bei waipu.tv und den Freenet-Zahlen entscheidend.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
Anzeige
DWN
Wirtschaft
ESG-Investitionen unter Druck: Was der amerikanische Rückzug für europäische Anleger bedeutet
Wirtschaft ESG-Investitionen unter Druck: Was der amerikanische Rückzug für europäische Anleger bedeutet

Die Entscheidung mehrerer grosser amerikanischer Vermögensverwalter, sich aus ESG-bezogenen Investitionsallianzen zurückzuziehen, hat in...

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Rabattaktionen im Einzelhandel: Warum eBooks trotz Krise boomen – und wie Sie persönlich davon profitieren
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Rabattaktionen im Einzelhandel: Warum eBooks trotz Krise boomen – und wie Sie persönlich davon profitieren
15.05.2026

Steigende Preise, verunsicherte Verbraucher und schwache Konsumdaten setzen den Handel unter Druck. Gleichzeitig werben Anbieter mit...

Hohe Energiekosten: Energieintensive Industrie in Deutschland drosselt Produktion
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Hohe Energiekosten: Energieintensive Industrie in Deutschland drosselt Produktion
15.05.2026

Steigende Energiekosten setzen Deutschlands Industrie massiv unter Druck. Besonders energieintensive Branchen verlieren Produktion und...

Trump und Xi demonstrieren Einigkeit: Doch hinter den Kulissen dominieren harte Konflikte
DWN
Politik
Politik Trump und Xi demonstrieren Einigkeit: Doch hinter den Kulissen dominieren harte Konflikte
15.05.2026

Beim Treffen von Donald Trump und Xi Jinping dominieren höfliche Gesten und gegenseitiges Lob. Dennoch verfolgen Washington und Peking...

Freenet-Aktie: Mobilfunkgeschäft wächst beim MDAX-Wert trotz Gegenwind
DWN
Finanzen
Finanzen Freenet-Aktie: Mobilfunkgeschäft wächst beim MDAX-Wert trotz Gegenwind
15.05.2026

Starke Umsätze, wachsender Free Cashflow und ein boomendes IPTV-Geschäft: Die Freenet-Aktie startet dynamisch ins Jahr 2026. Vor allem...

Ifo: Stimmung im Wohnungsbau bricht massiv ein
DWN
Immobilien
Immobilien Ifo: Stimmung im Wohnungsbau bricht massiv ein
15.05.2026

Der deutsche Wohnungsbau gerät zunehmend unter Druck. Das Geschäftsklima hat sich laut Ifo-Institut so stark verschlechtert wie seit...

Commerzbank-Aktie: Großteil des Stellenabbaus entfällt auf KI
DWN
Finanzen
Finanzen Commerzbank-Aktie: Großteil des Stellenabbaus entfällt auf KI
15.05.2026

Bei der Commerzbank sorgen KI, Stellenabbau und der Übernahmekampf mit der Unicredit für neue Spannungen. Während die Bank ihre...

Warnstreik im Einzelhandel trifft Rewe, Kaufland und Ikea: Drohen Lieferengpässe?
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Warnstreik im Einzelhandel trifft Rewe, Kaufland und Ikea: Drohen Lieferengpässe?
15.05.2026

Mit dem Kaufland-Streik und weiteren Aktionen im Handel verschärft sich der Tarifkonflikt deutlich. Beschäftigte von Rewe, Metro, Ikea...

Strahlenschutz im Check: Jedes achte Röntgengerät in Deutschland mangelhaft
DWN
Finanzen
Finanzen Strahlenschutz im Check: Jedes achte Röntgengerät in Deutschland mangelhaft
15.05.2026

Die Sicherheit bei medizinischen Röntgenuntersuchungen weist laut dem aktuellen TÜV-Report Lücken auf. Mittlerweile zeigt jedes achte...