Technologie

Der neue Fachkräftemangel: Jetzt fehlen Mitarbeiter mit KI-Kompetenz

KI-Kompetenz wird zum neuen Engpass am Arbeitsmarkt. Unternehmen brauchen Mitarbeiter, die Künstliche Intelligenz produktiv einsetzen, Ergebnisse prüfen und Risiken erkennen. Wer diese Fähigkeit nicht aufbaut, verliert Tempo und macht sich abhängiger von anderen.
Autor
avtor
Anika Völger
06.06.2026 05:41
Aktualisiert: 01.01.2030 11:24
Lesezeit: 3 min
Der neue Fachkräftemangel: Jetzt fehlen Mitarbeiter mit KI-Kompetenz
Der Fachkräftemangel verändert sich: Unternehmen brauchen Mitarbeiter, die KI produktiv einsetzen, Ergebnisse prüfen und Risiken erkennen (Foto: dpa). Foto: Frank Rumpenhorst

Im Folgenden:

  • Warum klassische Qualifikationen allein nicht mehr reichen.
  • Wieso KI längst nicht mehr nur ein Thema für IT-Abteilungen ist.
  • Weshalb der größte KI-Hebel oft in der eigenen Belegschaft liegt.

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Anika Völger
Freie Wirtschaftsjournalistin, Autorin, Bankkauffrau, Verwaltungswirtin, Dozentin für Recht. Anika Völger verbindet juristisches und wirtschaftliches Fachwissen mit journalistischer Klarheit. Die Hannoveranerin ordnet wirtschaftliche und politische Entwicklungen ein, analysiert rechtliche Zusammenhänge und erklärt Wirtschafts-, Finanz-, Technologie- und Kryptothemen für ein breites Publikum. Sie schreibt u. a. für die Deutschen Wirtschaftsnachrichten, für Kanzleien sowie für Finanz- und Technologieunternehmen.
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