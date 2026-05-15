Finanzen

Rheinmetall-Aktie: Rekordaufträge reichen nicht mehr – Zweifel bei Anlegern bleiben

Rekordaufträge, Milliarden aus Verteidigungshaushalten und neue Großprojekte: Eigentlich spricht vieles für die Rheinmetall-Aktie, dennoch geriet der DAX-Wert zuletzt deutlich unter die Räder. Die Zweifel der Anleger wachsen – und auch einige Analysten ändern ihre Einschätzung für die Rheinmetall-Aktie.
Autor
avtor
Markus Gentner
15.05.2026 12:27
Lesezeit: 4 min

Rheinmetall-Aktie: Zwischen Rekordauftragsbestand und Zweifeln am Wachstumstempo

Die Rheinmetall-Aktie versucht sich nach einer schwachen Phase zu stabilisieren. Auf XETRA schloss das Papier am 14. Mai bei 1.143,20 Euro, was gegenüber dem Vortag einem Plus von rund 1,9 Prozent entsprach. Gleichzeitig zeigt der Blick auf die jüngere Entwicklung, wie nervös der Markt geblieben ist: In den vergangenen vier Wochen gibt es bei der Rheinmetall-Aktie eine massive Underperformance von annähernd 20 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch bei 2.009 Euro scheint derzeit unerreichbar, während das 52-Wochen-Tief bei 1.099,60 Euro immer näher rückt.

Am Freitag zeigt sich die Rheinmetall-Aktie aktuell (Stand um 12:30 Uhr) etwas fester. Bei 1.253,20 Euro verbucht das Papier des Düsseldorfer Rüstungskonzerns ein leichtes Plus von 0,87 Prozent.

Auslöser der jüngsten Kursentwicklung bei der Rheinmetall-Aktie sind vor allem die Zahlen zum ersten Quartal 2026. Rheinmetall steigerte den Konzernumsatz zwar um 8 Prozent auf 1,938 Milliarden Euro und das operative Ergebnis um 17 Prozent auf 224 Millionen Euro, doch die Erlöse unter den Markterwartungen. Zugleich sackte der operative Free Cashflow auf minus 285 Millionen Euro ab, nachdem im Vorjahresquartal noch 243 Millionen Euro erreicht worden waren. Das Unternehmen begründet das unter anderem mit geringeren Vorauszahlungen sowie dem Aufbau von Vorräten, um das erwartete Wachstum im weiteren Jahresverlauf bedienen zu können.

Rekordauftragsbestand: Rheinmetall baut seine Rüstungssparte massiv aus

Trotz dieser Schwachstellen bleibt die fundamentale Geschichte hinter der Rheinmetall-Aktie intakt. Der Auftragsbestand stieg per 31. März 2026 auf 73 Milliarden Euro nach 56 Milliarden Euro im Vorjahr. Erstmals ist darin auch der neue Bereich Naval Systems mit 5,5 Milliarden Euro enthalten. Für das Gesamtjahr hält Rheinmetall an seiner Prognose fest und erwartet weiterhin einen Umsatz von 14,0 bis 14,5 Milliarden Euro sowie eine operative Marge von rund 19 Prozent. Reuters verwies zudem darauf, dass das Unternehmen bereits für das zweite Quartal eine deutliche Wachstumsbeschleunigung in Aussicht gestellt hat.

Besonders wichtig für die aktuelle Einordnung ist, dass sich der Konzern operativ in mehreren Zukunftsfeldern breiter aufstellt. Am 22. April meldete Rheinmetall einen Großauftrag der Bundeswehr für das Loitering-Munition-System FV-014. Der Rahmenvertrag ist laut Unternehmen Milliarden wert; der erste Abruf liegt bei rund 300 Millionen Euro brutto und wird bereits im April 2026 verbucht. Hinzu kommt die Integration von Naval Systems, die Rheinmetall nach eigenen Angaben zum vollumfänglichen Anbieter für Land-, Luft- und nun auch maritime Rüstungssysteme ausbauen soll.

Trotz Milliardenfantasie: Analysten sehen neue Risiken bei Rheinmetall

An der Börse reicht diese strategische Perspektive im Moment aber nicht aus, um alle Zweifel zu zerstreuen. Bernstein Research senkte das Kursziel am 14. Mai von 2.050 auf 1.900 Euro, blieb jedoch bei der Einstufung „Outperform“. Der Analyst verwies auf eine verschlechterte Anlegerstimmung im Rüstungssektor, auf die Enttäuschung nach dem Quartalsbericht und darauf, dass Rheinmetall nun vor allem bei Umsatzwachstum und Auftragseingang wieder überzeugen müsse. Dieses Muster passt zur aktuellen Marktreaktion: Der Rekordauftragsbestand wird anerkannt, aber stärker als früher zählt nun die operative Umsetzung in den kommenden Quartalen. Das ist eine Einordnung aus den vorliegenden Reaktionen von Analysten und Marktberichten.

Die Analystenmeinungen zur Rheinmetall-Aktie zeigen Mitte Mai 2026 ein gemischtes, im Grundton aber konstruktives Bild. Nach den Quartalszahlen stehen vor allem die Kursreaktion, die operative Entwicklung und die Frage im Mittelpunkt, ob der jüngste Abverkauf überzogen war oder berechtigte Skepsis widerspiegelt bei Anlegern und Analysten. Warburg Research senkte bereits am 11. Mai das Kursziel für die Rheinmetall-Aktie von 1.700 auf 1.550 Euro, stufte die Papiere aber von „Hold“ auf „Buy“ hoch. Christian Cohrs bezeichnete den Ausverkauf als überzogen und sprach von einer Einstiegschance. Zugleich blieb er wegen der Umsetzungsrisiken in seinem Bewertungsmodell nochmals vorsichtiger. Deutsche Bank Research beließ die Einstufung drei Tage vorher auf „Buy“ mit einem Kursziel von 2.100 Euro. Christoph Laskawi hob nach den finalen Zahlen eine breit angelegte Margenverbesserung in allen wachsenden Geschäftsbereichen hervor. Er wertete dies als Indiz, dass bei der Ausführung von Aufträgen keine Probleme vorliegen und sah den Abverkauf kritisch. Zugleich sprach er von einer Einstiegschance. UBS bestätigte ebenfalls am 8. Mai „Buy“ und nannte ein Kursziel von 2.200 Euro. Sven Weier schrieb, das Management habe nach dem Quartalsbericht wie stets optimistisch geklungen. Gleichzeitig zeigten Fragen zum Transporter Boxer sowie zum künftigen Munitionsabsatz und Raketenabsatz eine gewisse Skepsis der Investoren. Diese Einordnung wirkt entsprechend vorsichtiger.

In der Gesamtschau zur Rheinmetall-Aktie überwiegen damit positive Voten, auch wenn die Begründungen unterschiedlich ausfallen. Während Warburg den Kursrückgang als überzogen bewertet, betonen Deutsche Bank Research und UBS eher Margen, Ausführung und Managementton. Für die Rheinmetall-Aktie bleibt Skepsis dennoch sichtbar bei einigen Fragen der Investoren.

Rheinmetall-Aktie unter Druck: Anleger verlangen jetzt operative Beweise

Für Anleger und Marktbeobachter bleibt außerdem das politische Umfeld ein zentraler Faktor. Ende April billigte die Bundesregierung die Eckwerte für den Haushalt 2027; der Verteidigungsetat im Kernhaushalt soll demnach auf 105,8 Milliarden Euro steigen, nach 82,7 Milliarden Euro im Jahr 2026. Rechnet man Sondervermögen und Ukraine-Hilfen hinzu, liegt die gesamte verteidigungsbezogene Ausgabensumme für 2027 laut Reuters bei 144,9 Milliarden Euro. Für Rheinmetall ist das ein Rückenwind, weil höhere und planbarere staatliche Rüstungsausgaben die Basis für Folgeaufträge verbreitern.

Unterm Strich steckt die Rheinmetall-Aktie derzeit in einer typischen Übergangsphase: Der langfristige Nachfragetreiber bleibt stark, die jüngsten Quartalszahlen haben aber gezeigt, dass der Weg von vollen Auftragsbüchern zu sichtbarem Umsatz- und Cashflow-Wachstum nicht friktionsfrei verläuft. Für die nächste Kursrichtung dürfte deshalb weniger die große geopolitische Erzählung entscheidend sein als die Frage, ob Rheinmetall schon im zweiten Quartal das versprochene höhere Auslieferungstempo tatsächlich liefert.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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