Wirtschaft

Studie zur Wirtschaft im Osten: Aufholprozess gerät zunehmend unter Druck

Mehr als drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung sieht eine neue Studie erhebliche Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung Ostdeutschlands. Fachkräftemangel, schwache Investitionen und der demografische Wandel könnten dazu führen, dass der Osten weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert.