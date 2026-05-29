Wirtschaft

Studie zur Wirtschaft im Osten: Aufholprozess gerät zunehmend unter Druck

Mehr als drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung sieht eine neue Studie erhebliche Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung Ostdeutschlands. Fachkräftemangel, schwache Investitionen und der demografische Wandel könnten dazu führen, dass der Osten weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
29.05.2026 07:20
Aktualisiert: 29.05.2026 07:30
Lesezeit: 3 min
Studie zur Wirtschaft im Osten: Aufholprozess gerät zunehmend unter Druck
Fachkräftemangel, schwache Investitionen und demografischer Wandel bedrohen den Aufholprozess Ostdeutschlands. Was der Ifo-Report empfiehlt (Foto: dpa). Foto: Jan Woitas

Im Folgenden:

  • Warum Ostdeutschland trotz jahrzehntelangem Aufholprozess wirtschaftlich zurückzufallen droht.
  • Weshalb ein Rückgang der Erwerbstätigen die ostdeutsche Wirtschaft gefährdet.
  • Welche konkreten Maßnahmen das Ifo-Institut empfiehlt.

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