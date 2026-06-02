Technologie

Ausbau von Rechenzentren: Studie kritisiert Nachhaltigkeitsversprechen der KI-Branche

Große KI-Modelle wie ChatGPT verbrauchen so viel Strom wie ganze Länder. Trotzdem werben Tech-Konzerne mit grünen Versprechen. Was steckt wirklich dahinter?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
02.06.2026 07:18
Lesezeit: 2 min
Ausbau von Rechenzentren: Studie kritisiert Nachhaltigkeitsversprechen der KI-Branche
"Greenwashings": Der massive Ausbau von Rechenzentren würde primär durch sogenannte "generative" KI für Endverbraucher angetrieben. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum KI-Klimaversprechen großer Tech-Konzerne kaum wissenschaftlich belegt sind.
  • Wie Google und Microsoft den Ressourcenhunger generativer Modelle zu verschleiern.
  • Weshalb 36 Prozent der untersuchten Klimaaussagen der Tech-Branche nicht belegt sind. 

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