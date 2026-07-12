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Wohnungswirtschaft: Neubau droht der "Kollaps"

Schon 2025 sank die Fertigstellung neuer Quartiere auf den niedrigsten Wert seit mehr als einem Jahrzehnt. Auch für dieses Jahr schlägt der Branchenverband GdW Alarm.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
12.07.2026 14:22
Lesezeit: 2 min
Wohnungswirtschaft: Neubau droht der "Kollaps"
GdW-Präsident Axel Gedaschko: "Hohe Baupreise, hohe Finanzierungskosten und immer neue Anforderungen machen aus genehmigten Projekten Schubladenprojekte." (Foto: dpa) Foto: Sebastian Gollnow

Im Folgenden:

  • Warum der Wohnungsneubau im Jahr 2026 vor einem weiteren Einbruch steht.
  • Wie hohe Investitionen in den Bestand das Geld für den Neubau aufzehren.
  • Wie die Bundesregierung gegen den drohenden Kollaps steuern will.

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