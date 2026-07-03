Experten-Interview: Führungskräfte scheitern oft beim Aufbau eines starken Teams – sie kennt das Rezept

Vanessa Druskat greift auf 30 Jahre Forschung zurück und arbeitet als Psychologin und Professorin an einer Reihe renommierter Universitäten, als sie feststellt, dass die meisten Manager nicht viel darüber wissen, wie sie ein Team zur Zusammenarbeit und zur Erzielung von Ergebnissen bringen können. (Illustration: ChatGPT)