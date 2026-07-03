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Experten-Interview: Führungskräfte scheitern oft beim Aufbau eines starken Teams – sie kennt das Rezept

Vanessa Druskat ist Psychologin, Spitzenforscherin, Autorin und Expertin dafür, wie man ein dysfunktionales Team am Arbeitsplatz wieder auf Kurs bringt. Einige der Lösungen lassen sich aus der Welt des Sports ableiten, rät sie.
Autor
avtor
Erik Eisenberg
03.07.2026 12:19
Lesezeit: 10 min
Experten-Interview: Führungskräfte scheitern oft beim Aufbau eines starken Teams – sie kennt das Rezept
Vanessa Druskat greift auf 30 Jahre Forschung zurück und arbeitet als Psychologin und Professorin an einer Reihe renommierter Universitäten, als sie feststellt, dass die meisten Manager nicht viel darüber wissen, wie sie ein Team zur Zusammenarbeit und zur Erzielung von Ergebnissen bringen können. (Illustration: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum Spitzentalente im Team oft weniger leisten als mittelmäßige Einzelspieler.
  • Wie Psychologin Vanessa Druskat dysfunktionale Teams mit Erkenntnissen aus dem Sport saniert.
  • Was Führungskräfte von den Boston Bruins über Teamkultur und Zusammenarbeit lernen können.

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