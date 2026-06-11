Politik

Regierungserklärung: Merz fordert zu Reformbereitschaft auf

Deutschland verliert Jobs, Unternehmen kämpfen mit Kosten und Bürokratie – für Friedrich Merz ist die Zeit des Zögerns vorbei. Der Kanzler fordert Reformen, wirbt für tiefgreifende Veränderungen und verbindet den Kurs mit klaren Botschaften zur Ukraine, Europa und der AfD.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
11.06.2026 10:33
Lesezeit: 2 min
Regierungserklärung: Merz fordert zu Reformbereitschaft auf
Merz kündigt Reformen für Arbeitsmarkt und Sozialsysteme an, bekräftigt die Ukraine-Hilfe und lehnt neue EU-Schulden ab. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden:

  • Warum Merz jetzt radikale Reformbereitschaft von allen fordert.
  • Welche Veränderungen die Bundesregierung noch vor der Sommerpause plant.
  • Warum Merz den Verlust von Industriearbeitsplätzen als Warnsignal sieht.

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