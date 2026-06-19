Wirtschaft

Fed-Zinsentscheid: Trumps Zinshoffnung zerbricht

Die Fed sollte eigentlich den Weg für sinkende Zinsen öffnen. Stattdessen verschärft sie den Ton, hebt ihre Inflationsprognose an und lässt sogar höhere Leitzinsen möglich erscheinen. Für Trump ist das ein Problem, für Warsh ein Macht-Test und für Anleger in Deutschland ein Warnsignal.
Autor
avtor
Albina Kenda
19.06.2026 11:00
Lesezeit: 6 min
Fed-Zinsentscheid: Trumps Zinshoffnung zerbricht
Kevin Warsh muss die Fed zwischen Inflationsdruck, Markterwartungen und Trumps Zinssenkungsforderungen positionieren. (Foto: dpa/FR172078 AP | Rod Lamkey) Foto: Rod Lamkey

Im Folgenden:

  • Warum der Fed-Zinsentscheid Zinssenkungen in weite Ferne rückt.
  • Wie höhere US-Inflation die Märkte weltweit unter Druck setzt.
  • Weshalb Kevin Warsh gleich zu Beginn politisch liefern muss.

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Albina Kenda

Zum Autor:

Albina Kenda ist eine erfahrene Journalistin, die sich auf die Berichterstattung über Geldpolitik und EU-Themen für die slowenische Wirtschaftszeitung Casnik Finance spezialisiert hat. Sie arbeitet sich regelmäßig durch endlose Stapel von Berichten, Vorschlägen, Reden und Diskussionen, um so klar wie möglich darzustellen, wie internationale und insbesondere europäische Themen uns alle betreffen, auch wenn wir uns nicht dafür interessieren.

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