Wirtschaft

Krieger ohne Besatzung: KI-Panzer erobern das Schlachtfeld der Zukunft

Die Rüstungsindustrie setzt auf unbemannte Landsysteme: Auf der Pariser Messe Eurosatory zeigen Konzerne wie Rheinmetall und Renk autonom fahrende Panzer und Transportfahrzeuge. Dank künstlicher Intelligenz räumen diese UGVs Minen, bergen Verwundete oder schwimmen als amphibische Versorger an Land. Einige Modelle sind bereits mit Bordkanonen und Raketenwerfern für die Drohnenabwehr bewaffnet.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
19.06.2026 11:42
Lesezeit: 3 min
Krieger ohne Besatzung: KI-Panzer erobern das Schlachtfeld der Zukunft
Rheinmetall und Renk zeigen autonome Panzer auf der Eurosatory: Wie unbemannte Landsysteme das Risiko für Soldaten senken und die Front verändern (Foto: dpa). Foto: Wolf von Dewitz

Im Folgenden:

  • Wie die Rüstungsindustrie zunehmend auf unbemannte Landsysteme mit künstlicher Intelligenz setzt.
  • Warum der Personalmangel bei der Nato den Trend zu autonomen Militärfahrzeugen beschleunigt.
  • Welche Risiken Friedensaktivisten beim Einsatz bewaffneter Roboter auf dem Schlachtfeld sehen.

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