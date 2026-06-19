Wirtschaft

Krieger ohne Besatzung: KI-Panzer erobern das Schlachtfeld der Zukunft

Die Rüstungsindustrie setzt auf unbemannte Landsysteme: Auf der Pariser Messe Eurosatory zeigen Konzerne wie Rheinmetall und Renk autonom fahrende Panzer und Transportfahrzeuge. Dank künstlicher Intelligenz räumen diese UGVs Minen, bergen Verwundete oder schwimmen als amphibische Versorger an Land. Einige Modelle sind bereits mit Bordkanonen und Raketenwerfern für die Drohnenabwehr bewaffnet.