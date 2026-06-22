Panorama

Rote Schilder überall: Warum der deutsche Handel im Dauerrabatt feststeckt

Der deutsche Einzelhandel kommt aus der Rabattspirale nicht mehr heraus. Da die Verbraucher angesichts wirtschaftlicher Sorgen extrem sparsam agieren, jagen die Geschäfte mit vorgezogenen Schlussverkäufen von einem Sonderangebot zum nächsten. Eine aktuelle Befragung zeigt, dass Dreiviertel aller Kaufentscheidungen mittlerweile vom Preis abhängen – für die Händler wächst der Druck massiv.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
22.06.2026 07:39
Lesezeit: 3 min
Rote Schilder überall: Warum der deutsche Handel im Dauerrabatt feststeckt
Der deutsche Einzelhandel leidet unter Dauerrabatten: Bis zu 74 Prozent der Käufe hängen vom Preis ab. Erfahren Sie, wer in dieser Krise profitiert (Foto: dpa). Foto: Elisa Schu

Im Folgenden:

  •  Warum der deutsche Einzelhandel aus der Dauerschleife von Rabatten nicht mehr herauskommt.
  • Weshalb mittlerweile jeder sechste deutsche Einzelhändler seine wirtschaftliche Existenz bedroht sieht.
  • Wie die extreme Preissensibilität der Kunden die gesamte deutsche Handelslandschaft grundlegend verändert.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Rote Schilder überall: Warum der deutsche Handel im Dauerrabatt feststeckt
DWN
Panorama
Panorama Rote Schilder überall: Warum der deutsche Handel im Dauerrabatt feststeckt
22.06.2026

Der deutsche Einzelhandel kommt aus der Rabattspirale nicht mehr heraus. Da die Verbraucher angesichts wirtschaftlicher Sorgen extrem...

Proteinboom verändert die Machtverhältnisse in der Milchindustrie
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Proteinboom verändert die Machtverhältnisse in der Milchindustrie
22.06.2026

Molke galt lange als Nebenprodukt der Käseherstellung, nun wird sie zum begehrten Rohstoff eines Milliardenmarkts. Der Proteinboom treibt...

Heidelberger Druck-Aktie: Dividende gestrichen, 300-Millionen-Rüstungsziel
DWN
Finanzen
Finanzen Heidelberger Druck-Aktie: Dividende gestrichen, 300-Millionen-Rüstungsziel
21.06.2026

Heidelberger Druckmaschinen streicht die Dividende, verlagert die Produktion nach China und steigt ins Rüstungsgeschäft ein. Der radikale...

SpaceX-Aktie: Nobelpreisträger Krugman kritisiert hohe Bewertung – Musk sei ein „menschliches Ponzi-Schema“
DWN
Finanzen
Finanzen SpaceX-Aktie: Nobelpreisträger Krugman kritisiert hohe Bewertung – Musk sei ein „menschliches Ponzi-Schema“
21.06.2026

Der Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften Paul Krugman kritisiert scharf die Bewertung von SpaceX, die nach dem Börsengang...

Goldhandel in Europa: Wie Edelmetallprofis vom Goldboom profitieren
DWN
Unternehmen
Unternehmen Goldhandel in Europa: Wie Edelmetallprofis vom Goldboom profitieren
21.06.2026

Der Goldboom hat den europäischen Edelmetallhandel spürbar verändert. Wie stark profitieren spezialisierte Händler von der neuen...

US-Professor: Diese Energieform hat in den USA eine „außergewöhnliche“ Allianz geschaffen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft US-Professor: Diese Energieform hat in den USA eine „außergewöhnliche“ Allianz geschaffen
21.06.2026

Während Trump weite Teile der Energiewende in den USA gebremst hat, konnte die Geothermie weiter voranschreiten. Laut einem US-Professor...

Mieterhöhung, Nießbrauch, Grundsteuer: Diese Gerichtsurteile treffen Immobilienbesitzer direkt
DWN
Immobilien
Immobilien Mieterhöhung, Nießbrauch, Grundsteuer: Diese Gerichtsurteile treffen Immobilienbesitzer direkt
21.06.2026

Mieterhöhung, Grundsteuer, Nießbrauch: Hinter diesen Stichworten stecken Urteile, die für Vermieter und Eigentümer über Tausende Euro...

Recht auf Homeoffice? Warum Homeoffice kein Allheilmittel ist
DWN
Politik
Politik Recht auf Homeoffice? Warum Homeoffice kein Allheilmittel ist
21.06.2026

Politik und Experten fordern in Deutschland ein Recht auf Homeoffice, etwa um Beschäftigte wegen der gestiegenen Energiepreise zu...