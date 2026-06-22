Panorama

Rote Schilder überall: Warum der deutsche Handel im Dauerrabatt feststeckt

Der deutsche Einzelhandel kommt aus der Rabattspirale nicht mehr heraus. Da die Verbraucher angesichts wirtschaftlicher Sorgen extrem sparsam agieren, jagen die Geschäfte mit vorgezogenen Schlussverkäufen von einem Sonderangebot zum nächsten. Eine aktuelle Befragung zeigt, dass Dreiviertel aller Kaufentscheidungen mittlerweile vom Preis abhängen – für die Händler wächst der Druck massiv.