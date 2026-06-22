Politik

Politikerbeleidigung: Merz hat als Kanzler keine Strafanträge gestellt

Wie reagiert der Bundeskanzler auf Beleidigungen im Netz? Früher als Oppositionsführer stellte Friedrich Merz diverse Strafanzeigen wegen Beleidigung. Er verrrät, wo für ihn die Meinungsfreiheit aufhört.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
22.06.2026 08:11
Lesezeit: 1 min
Politikerbeleidigung: Merz hat als Kanzler keine Strafanträge gestellt
Paragraf 188 des Strafgesetzbuchs: Wer Politiker beleidigt, kann eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe erhalten. (Foto: dpa) Foto: Fabian Sommer

Politikerbeleidigung: Kanzler Merz hat keine Strafanträge gestellt

Seit er Kanzler ist, geht Friedrich Merz nach eigener Aussage nicht mehr juristisch gegen Beleidigungen vor. "Seitdem ich im Amt bin, habe ich nicht einen einzigen Strafantrag gestellt", sagte der CDU-Chef beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung in einem Gespräch mit Bürgern. "Das habe ich mal eine Zeit lang gemacht, das habe ich aufgehört, das mache ich nicht mehr."

Merz sieht harscheren Ton durch soziale Medien

In vielen Fällen verfolgten Staatsanwaltschaften Äußerungen gegen Politiker von Amts wegen, also ohne dass eine Anzeige gestellt wurde, sagte Merz. Er sei selbst überrascht gewesen über die große Zahl der Fälle. Er selbst sei gar nicht empfindlich. "Also wenn mich irgendjemand einen Idiot nennt, dann soll er das tun. Ich bin anderer Meinung, aber deswegen ist es noch kein Straftatbestand."

Allerdings habe sich der Ton verschärft, bedauerte Merz. "Zu dem Zeitpunkt, wo es noch keine sozialen Medien gab, waren wir uns in der Gesellschaft eigentlich einig, dass grobe Beleidigungen zum politischen Sprachgebrauch nicht dazugehören sollten." Das sei inzwischen anders. Dabei sollten in der digitalen Welt keine anderen Regeln gelten als in der analogen.

Paragraf 188 des Strafgesetzbuchs: Wo für Merz die Grenze verläuft

Er sei offen für eine Diskussion über die Reform des Paragrafen 188 des Strafgesetzbuchs, der Politiker vor Beleidigungen, Verleumdung und übler Nachrede schützen soll, sagte der Kanzler. Wer jemanden beleidigt, kann eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe erhalten.

Die aktuelle Fassung gilt seit April 2021. Seinerzeit wurden gesetzliche Regeln zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität verschärft. Nach dem Willen der Justizministerkonferenz soll der erweiterte Strafrahmen für Politikerbeleidigungen nur noch für kommunale Amts- und Mandatsträger gelten.

Für ihn sei die Grenze erreicht, wenn jemand nicht als Person beleidigt oder kritisiert werde, sondern wenn das Amt beschädigt werde, sagte Merz. "In dem Augenblick, wo die Staatsämter beschädigt werden, da hört für mich der Spaß auf." Das gehöre nicht zur Meinungsfreiheit - damit werde die Demokratie beschädigt.

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