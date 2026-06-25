Unternehmen

Tesla drückt aufs Gas: 1.000 neue Jobs für das Werk in Grünheide

Der US-Elektroautobauer Tesla lässt die Absatzkrise hinter sich und rüstet sich für die steigende Nachfrage. Mit erheblichem personellem Zuwachs soll die Produktion in der deutschen Gigafactory bereits ab Herbst massiv hochgefahren werden.