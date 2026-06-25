Unternehmen

Tesla drückt aufs Gas: 1.000 neue Jobs für das Werk in Grünheide

Der US-Elektroautobauer Tesla lässt die Absatzkrise hinter sich und rüstet sich für die steigende Nachfrage. Mit erheblichem personellem Zuwachs soll die Produktion in der deutschen Gigafactory bereits ab Herbst massiv hochgefahren werden.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
25.06.2026 15:29
Lesezeit: 2 min
Tesla drückt aufs Gas: 1.000 neue Jobs für das Werk in Grünheide
Vor der Gigafactory Berlin-Brandenburg stehen zwei Fahrzeuge Typ Tesla Model Y (l) und der Tesla Cybertruck (Foto: dpa). Foto: Patrick Pleul

Im Folgenden:

  • Wie Tesla die wöchentliche Produktion in Grünheide auf 7.500 Fahrzeuge steigern will.
  • Warum der Autobauer tausende neue Stellen in der Fahrzeug- und Batteriezellfertigung schafft.
  • Welche jüngsten Absatzzahlen die groß angelegte Beschäftigungsoffensive in Brandenburg auslösen.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

 

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

SpaceX-Anleihe zeigt, wie teuer Musks KI-Traum wirklich ist
DWN
Finanzen
Finanzen SpaceX-Anleihe zeigt, wie teuer Musks KI-Traum wirklich ist
25.06.2026

Elon Musk verkauft Anlegern eine Anleihe über 25 Milliarden Dollar und damit mehr als nur SpaceX. Hinter dem Deal steckt der Versuch,...

Tesla drückt aufs Gas: 1.000 neue Jobs für das Werk in Grünheide
DWN
Unternehmen
Unternehmen Tesla drückt aufs Gas: 1.000 neue Jobs für das Werk in Grünheide
25.06.2026

Der US-Elektroautobauer Tesla lässt die Absatzkrise hinter sich und rüstet sich für die steigende Nachfrage. Mit erheblichem personellem...

Schluss mit leeren Versprechen: Bahn-Chefin schraubt die Erwartungen herunter
DWN
Unternehmen
Unternehmen Schluss mit leeren Versprechen: Bahn-Chefin schraubt die Erwartungen herunter
25.06.2026

Verlässlichkeit statt leerer Versprechungen: Die Deutsche Bahn verabschiedet sich von der geplanten Verdopplung der Fahrgastzahlen. Eine...

Finanzverhandlung im Kanzleramt: Länder erhöhen Druck auf Merz
DWN
Finanzen
Finanzen Finanzverhandlung im Kanzleramt: Länder erhöhen Druck auf Merz
25.06.2026

Angesichts leerer Kassen fordern Kommunen und Bundesländer vehement finanzielle Entlastung vom Bund. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz...

Anthropic gegen Alibaba: KI-Firma wirft Chinesen Kopier-Attacke vor
DWN
Technologie
Technologie Anthropic gegen Alibaba: KI-Firma wirft Chinesen Kopier-Attacke vor
25.06.2026

Die KI-Firma Anthropic gilt als schärfster Rivale des ChatGPT-Entwicklers OpenAI. Jetzt könnten ihre Vorwürfe in Richtung China für...

Handelsstreit abgewendet: EU-Staaten besiegeln Zoll-Abkommen mit den USA
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Handelsstreit abgewendet: EU-Staaten besiegeln Zoll-Abkommen mit den USA
25.06.2026

Kurz vor dem 4. Juli machen die EU-Mitgliedstaaten den Weg für den US-Deal frei. Damit soll ein drohender Handelskrieg endgültig...

AfD-Parteiverbot: NGO-Gutachten sieht gute Chancen für ein AfD-Verbotsantrag
DWN
Politik
Politik AfD-Parteiverbot: NGO-Gutachten sieht gute Chancen für ein AfD-Verbotsantrag
25.06.2026

Eine Gruppe von Experten der NGO „Gesellschaft für Freiheitsrechte“ (GFF) hat das Grundsatzprogramm der AfD, ihre Wahlprogramme und...

Saab-Aktie zeigt Europas neue Abhängigkeit von Kriegsgerät
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Saab-Aktie zeigt Europas neue Abhängigkeit von Kriegsgerät
25.06.2026

Saab baut Waffen, Tarnsysteme und Flugabwehr für ein Europa, das Russland längst wieder als Hauptbedrohung sieht. Der Geschäftsbereich...