Wirtschaft

Job-Kahlschlag droht: Deutsche Unternehmen planen massiven Stellenabbau

Die Aussichten für Beschäftigte in Deutschland verdüstern sich drastisch. Wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte, planen die Unternehmen hierzulande wieder vermehrt, Stellen abzubauen. Das vielbeachtete Ifo-Beschäftigungsbarometer stürzte im Juni um 1,6 auf 92,3 Punkte ab – und markiert damit einen der schlechtesten Werte seit der Corona-Pandemie.