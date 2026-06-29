Politik

Investor: Diese Unternehmen gewinnen Europas Drohnenkrieg

Auf dem Markt für militärische Drohnen wird eine Auslese erwartet. Doch der Krieg in der Ukraine gibt Europa die Chance, sich global zu behaupten. Das sagt Ted Elvhage, dessen Fonds rund 136 Millionen Euro für Start-ups in den Bereichen Raumfahrt und Verteidigung bereithält. „Die größte Chance liegt in Gemeinschaftsunternehmen mit der Ukraine“, sagt er.
Autor
avtor
Jonas Leijonhufvud
29.06.2026 09:44
Lesezeit: 6 min
Investor: Diese Unternehmen gewinnen Europas Drohnenkrieg
Aufklärungsdrohnen sieht man in der Ukraine jeden Tag. (Foto: dpa) Foto: Michael Bahlo

Im Folgenden:

  • Warum Gemeinschaftsunternehmen mit der Ukraine die größte Chance für europäische Drohnen-Start-ups bieten.
  • Welche Unternehmen laut einem Rüstungsinvestor den europäischen Drohnenmarkt dominieren werden.
  • Wie die träge Beschaffung in Europa die Entwicklung innovativer Drohnen-Start-ups behindert.

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Jonas Leijonhufvud

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Jonas Leijonhufvud ist Tech-Reporter bei Dagens industri und schreibt über digitale Wirtschaft, Raumfahrt, Technologieunternehmen und prägende Unternehmerpersönlichkeiten.

 
 
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