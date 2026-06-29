Politik

Investor: Diese Unternehmen gewinnen Europas Drohnenkrieg

Auf dem Markt für militärische Drohnen wird eine Auslese erwartet. Doch der Krieg in der Ukraine gibt Europa die Chance, sich global zu behaupten. Das sagt Ted Elvhage, dessen Fonds rund 136 Millionen Euro für Start-ups in den Bereichen Raumfahrt und Verteidigung bereithält. „Die größte Chance liegt in Gemeinschaftsunternehmen mit der Ukraine“, sagt er.