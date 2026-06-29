Politik

Schwarz-rote Regierung: Kommt das Reformpaket vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt?

Union und SPD wollen sich vor der wichtigen Landtagswahl am 6. September in Sachsen-Anhalt zusammenraufen und Entscheidungen für die sogenannten "Reformen" herbeiführen. Gibt es in Anbetracht der schwierigen politischen Lage eine neue Kompromissbereitschaft von Union und SPD?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
29.06.2026 09:03
Aktualisiert: 29.06.2026 09:38
Lesezeit: 3 min
Schwarz-rote Regierung: Kommt das Reformpaket vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt?
Bärbel Bas, SPD-Parteivorsitzende, Björn Böhning, SPD-Staatssekretär und Matthias Miersch beim Treffen der Parteispitzen im Kanzleramt. (Foto: dpa) Foto: Fabian Sommer

Im Folgenden:

  • Wie die schwarz-rote Koalition das Haushaltsloch für 2027 stopfen will.
  • Welche Einschnitte die Regierung noch vor der Pause beschließen möchte.
  • Warum die geplante Rentenreform für neuen Streit in den Parteien sorgt.

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