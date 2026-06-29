Politik

Schwarz-rote Regierung: Kommt das Reformpaket vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt?

Union und SPD wollen sich vor der wichtigen Landtagswahl am 6. September in Sachsen-Anhalt zusammenraufen und Entscheidungen für die sogenannten "Reformen" herbeiführen. Gibt es in Anbetracht der schwierigen politischen Lage eine neue Kompromissbereitschaft von Union und SPD?