Panorama

Sorgerechtsstreit Auslöser: Sechs tote Mitarbeiter in Stade – Was bisher über die Tat bekannt ist

In einer Jugendeinrichtung im niedersächsischen Stade sind sechs Mitarbeiter erschossen wurden. Die Politik bat direkt nach der Tat "keine voreiligen Schlüsse zu ziehen". Jetzt ist bekannt, das ein Sorgerechtsstreit die schreckliche Tat ausgelöst hat. Dem ging eine Behandlung der verletzten Tochter des Verdächtigen und eine anschließende Bedrohung voraus.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
01.07.2026 21:02
Lesezeit: 3 min
Sorgerechtsstreit Auslöser: Sechs tote Mitarbeiter in Stade – Was bisher über die Tat bekannt ist
Andacht in der Marktkirche in Stade: Die sechs Todesopfer waren Mitarbeitende der Einrichtung und des Jugendamts, vier Frauen und zwei Männer sind gestorben. (Foto: dpa) Foto: Moritz Frankenberg

Im Folgenden:

  • Wie ein eskalierter Sorgerechtsstreit die tödlichen Schüsse in Stade auslöste.
  • Welche Rolle eine binationale Familienberaterin als mutmaßliche Fluchthelferin spielte.
  • Weshalb der Verdächtige bereits vor der Tat wegen Bedrohung von Ärzten auffiel.

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