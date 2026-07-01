Panorama

Sorgerechtsstreit Auslöser: Sechs tote Mitarbeiter in Stade – Was bisher über die Tat bekannt ist

In einer Jugendeinrichtung im niedersächsischen Stade sind sechs Mitarbeiter erschossen wurden. Die Politik bat direkt nach der Tat "keine voreiligen Schlüsse zu ziehen". Jetzt ist bekannt, das ein Sorgerechtsstreit die schreckliche Tat ausgelöst hat. Dem ging eine Behandlung der verletzten Tochter des Verdächtigen und eine anschließende Bedrohung voraus.