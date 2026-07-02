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Chinesische Übernahme von MediaMarktSaturn: Ministerium genehmigt Angebot

Der chinesische Handelskonzern JD.com will sich MediaMarktSaturn sichern. Das Bundeswirtschaftsministerium erteilt die Freigabe unter Auflagen. Aber die endgültige Entscheidung steht noch aus. Die Europäische Kommission prüft den Fall nun genauer.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
02.07.2026 07:18
Lesezeit: 2 min
Chinesische Übernahme von MediaMarktSaturn: Ministerium genehmigt Angebot
MediaMarktSaturn ist Europas größter Elektronik-Fachhändler und nach Amazon, Otto und Zalando viertgrößter Onlineshop in Deutschland. (Foto: dpa) Foto: Armin Weigel

Im Folgenden:

  • Warum das Wirtschaftsministerium den Einstieg von JD.com nur unter Auflagen genehmigt.
  • Wie die EU-Kommission eine mögliche Wettbewerbsverzerrung bei der Übernahme prüft.
  • Welche Bedingungen der chinesische Online-Riese noch erfüllen muss.

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