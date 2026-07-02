Finanzen

Rüstungsaktien: Der Hype ist vorbei, jetzt zählt der Gewinn

Europas Rüstungsindustrie galt lange als großer Gewinner der Zeitenwende. Bei Rheinmetall und anderen Verteidigungswerten bröckelt die Euphorie, KNDS sagt spontan den Börsengang ab.
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Jānis Šķupelis, Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
02.07.2026 08:31
Aktualisiert: 02.07.2026 08:31
Lesezeit: 11 min
Rüstungsaktien: Der Hype ist vorbei, jetzt zählt der Gewinn
Europas Rüstungsaktien waren Börsenlieblinge, nun bröckelt die Euphorie. (Foto: dpa | Marcus Brandt) Foto: Marcus Brandt

Im Folgenden:

  • Wie Europas Rüstungsaktien vom Hoffnungsträger zum Risiko wurden.
  • Warum Rheinmetall trotz Aufrüstung stark unter Druck geraten ist.
  • Was in der europäischen Verteidigungsindustrie falsch läuft.

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