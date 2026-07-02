Politik

"Reformpläne" vorgestellt: Kein großer Wurf

Mini-Maßnahmen werden als großer Wurf verkauft - zu Lasten der Arbeitnehmer. Und was soll die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung bringen? Die Reformpläne des Koalitionsausschusses auf einen Blick.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
02.07.2026 11:40
Lesezeit: 6 min
"Reformpläne" vorgestellt: Kein großer Wurf
"Heute ist ein guter Tag", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz auf einer Pressekonferenz der Parteivorsitzenden. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden:

  • Welche Folgen die neuen Regeln für Arbeitnehmer und Unternehmen haben könnten.
  • Warum Befristungen im Arbeitsmarkt künftig deutlich länger möglich sein sollen.
  • Wie stark Bürokratieabbau und digitale Steuerprozesse wirklich greifen sollen.

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