Politik

Merz lobt Reformpaket, wirbt um Unterstützung und verschärft Krankschreibungen

Krankschreibungen sollen strenger werden, gleichzeitig verspricht die Koalition Steuerentlastungen und weniger Bürokratie. Kanzler Friedrich Merz wirbt offensiv um Rückhalt und setzt auf einen politischen Neustart.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
02.07.2026 09:44
Lesezeit: 2 min
Merz lobt Reformpaket, wirbt um Unterstützung und verschärft Krankschreibungen
"Neuen Aufbruch wagen": Merz lobt das Reformpaket der Koalition. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Koalition plant schärfere Regeln für Krankschreibungen

Der Krankenstand in vielen Firmen lag zuletzt auf einem relativ hohen Niveau. Die Koalition will nun mit zwei Änderungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegensteuern.

Angesichts hoher Fehlzeiten in Unternehmen sollen die Regeln für Krankschreibungen von Beschäftigten nach den Plänen der schwarz-roten Koalition verschärft werden. Künftig soll eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bereits ab dem ersten Krankheitstag verpflichtend vorgelegt werden, wie Union und SPD nach den Beschlüssen des Koalitionsausschusses mitteilten. Bislang ist eine ärztliche Bescheinigung erst ab dem vierten Tag vorgeschrieben. Zudem soll die Möglichkeit zur telefonischen Krankschreibung entfallen.

Seit Ende 2023 können Patientinnen und Patienten ihre Arbeitsunfähigkeit auch ohne Praxisbesuch feststellen lassen – unter der Bedingung, dass sie in der Praxis bekannt sind und keine schweren Symptome haben. Die Krankschreibung ist für bis zu fünf Kalendertage möglich. Geregelt ist dies in einer Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken. Vorbild war eine Sonderregelung aus der Corona-Pandemie, die Ansteckungen verhindern sollte.

Merz beklagt hohen Krankenstand

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte bereits im vergangenen Jahr einen aus seiner Sicht zu hohen Krankenstand beklagt und die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung infrage gestellt. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) kündigte an, die Regelung zu überprüfen.

Wer krankheitsbedingt nicht arbeiten kann, muss dies seinem Arbeitgeber unverzüglich mitteilen. Die gesetzliche Regelung für eine formelle Krankschreibung lautet bisher: "Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens an dem darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen."

Merz wirbt für Reformen und neuen Aufbruch

Merz hat bei der Bevölkerung für das vereinbarte Reformpaket der schwarz-roten Koalition geworben. "Wir wissen, Sie, meine Damen und Herren, die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, wollen Entscheidungen, und Sie wollen keinen Streit. Und genau das haben wir geliefert", sagte der CDU-Chef in Berlin. Man gebe aber auch eine Bitte weiter: "Machen Sie mit, unterstützen Sie uns bei den jetzt notwendigen Reformen."

Merz sagte, er nehme in der Öffentlichkeit eine enorme Bereitschaft wahr, "die Stagnation hinter uns zu lassen und jetzt einen neuen Aufbruch zu wagen". In einer Zeit großer Verunsicherungen angesichts internationaler Spannungen und neuer Technologien verstehe er die Sehnsucht nach dem Alten. "Aber wir können uns nicht in der Vergangenheit verstecken."

Die Reformen hätten alle ein Ziel: "Wir brechen auf in die Zukunft, wir machen uns stark, damit wir in der neuen Zeit gut leben können." Dies gelte für Ältere, vor allem aber sollten auch die jungen Generationen die gleichen Chancen haben, in Freiheit, Frieden und Wohlstand zu leben. "Deutschland wird in dieser turbulenten Welt eine gute Basis bleiben", sagte Merz.

Merz lobt Steuerentlastungen

Er hat die Beschlüsse des Koalitionsausschusses ausdrücklich gelobt. "Wir sorgen für die Entlastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Unternehmen, indem wir die Steuern senken und die Bürokratie abbauen. Wir haben jetzt das erste Reformjahr hinter uns. Von Beginn an haben wir uns eine Agenda gesetzt, die nur einem Ziel dient: Wir wollen Deutschland wieder flott kriegen. Jetzt ist klar, dass das möglich ist", sagte Merz in Berlin.

Die Koalition habe sich als Regierung der Erneuerung auf den Weg gemacht. Merz lobte ausdrücklich die vereinbarten Steuerentlastungen für geringe und mittlere Einkommen. Mit den Reformen zeige "die politische Mitte, hier und heute", dass sie die Kraft habe, das Land zu gestalten und zu modernisieren.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Krypto-Investor Roman German: Das Bitcoin-Muster deutet auf das Ende der Abwärtsphase hin
DWN
Finanzen
Finanzen Krypto-Investor Roman German: Das Bitcoin-Muster deutet auf das Ende der Abwärtsphase hin
02.07.2026

Nach Einschätzung des Krypto-Investors Roman German folgt Bitcoin weiterhin dem alten Vierjahreszyklus. Sollte sich das Muster...

NATO-Rüstungsproduktion: Warum Europas Milliarden keine Raketen stoppen
DWN
Politik
Politik NATO-Rüstungsproduktion: Warum Europas Milliarden keine Raketen stoppen
02.07.2026

Die NATO gibt immer mehr Geld für Verteidigung aus, doch Europas Rüstungsindustrie kommt kaum hinterher. Beim Gipfel in Ankara zeigt sich...

Merz lobt Reformpaket, wirbt um Unterstützung und verschärft Krankschreibungen
DWN
Politik
Politik Merz lobt Reformpaket, wirbt um Unterstützung und verschärft Krankschreibungen
02.07.2026

Krankschreibungen sollen strenger werden, gleichzeitig verspricht die Koalition Steuerentlastungen und weniger Bürokratie. Kanzler...

Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit: Niederlagen im Fußball, Alarm in den Unternehmen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit: Niederlagen im Fußball, Alarm in den Unternehmen
02.07.2026

Deutschland war Exportweltmeister, Fußballweltmeister und Vorbild für industrielle Stärke. Heute scheiden Nationalmannschaften früh...

Koalition einigt sich auf Steuerentlastungen
DWN
Politik
Politik Koalition einigt sich auf Steuerentlastungen
02.07.2026

Zum 1. Januar 2027 soll eine Reform der Einkommensteuer in Kraft treten. Steuerzahler sollen dadurch insgesamt um 10 Milliarden Euro pro...

Rüstungsaktien: Der Hype ist vorbei, jetzt zählt der Gewinn
DWN
Finanzen
Finanzen Rüstungsaktien: Der Hype ist vorbei, jetzt zählt der Gewinn
02.07.2026

Europas Rüstungsindustrie galt lange als großer Gewinner der Zeitenwende. Bei Rheinmetall und anderen Verteidigungswerten bröckelt die...

Chinesische Übernahme von MediaMarktSaturn: Ministerium genehmigt Angebot
DWN
Unternehmen
Unternehmen Chinesische Übernahme von MediaMarktSaturn: Ministerium genehmigt Angebot
02.07.2026

Der chinesische Handelskonzern JD.com will sich MediaMarktSaturn sichern. Das Bundeswirtschaftsministerium erteilt die Freigabe unter...

Mietrechtsreform: Die neue Indexmiete
DWN
Immobilien
Immobilien Mietrechtsreform: Die neue Indexmiete
02.07.2026

Ab 01. Juli 2026 tritt eine vom Kabinett beschlossene Mietrechtsreform in Kraft, welche die Rechte und Möglichkeiten von Mietern und...