Wirtschaft

Silberstreif am Horizont: Dienstleister in der Eurozone überraschen positiv

Die Stimmung im Dienstleistungssektor der Eurozone hat sich im Juni deutlicher aufgehellt als von Experten prognostiziert. Dank eines massiven Rückgangs des Inflationsdrucks bei den Kosten erholen sich die Unternehmen spürbar vom jüngsten Krisenschock. Trotz des unerwartet starken Aufwärtschstrends verharren wichtige Kernmärkte jedoch weiterhin knapp in der Wachstumsbremse.