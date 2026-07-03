Politik

Eilantrag in Karlsruhe: Linke will neues Heizgesetz im Bundestag blockieren

Die Linke-Fraktion zieht vor das Bundesverfassungsgericht, um die geplante Verabschiedung des neuen Gebäudemodernisierungsgesetzes vorerst zu stoppen. Nach Ansicht der Fraktion soll das Vorhaben im Eilverfahren durchgepeitscht werden, obwohl die genauen Auswirkungen auf das Klima völlig unklar seien. Ein entsprechender Eilantrag wurde in Karlsruhe eingereicht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
03.07.2026 13:46
Lesezeit: 1 min
Eilantrag in Karlsruhe: Linke will neues Heizgesetz im Bundestag blockieren
Ines Schwerdtner und Luigi Pantisano, beide Parteivorsitzende der Linken, stellen sind vor der Abstimmung den Fragen der Delegierten (Foto: dpa). Foto: Michael Bahlo

Im Folgenden:

  • Warum die Linke das neue Heizgesetz per Eilantrag in Karlsruhe stoppen will.
  • Wie fehlende Klimadaten den Zeitplan für das neue Gebäudemodernisierungsgesetz gefährden.
  • Weshalb der Streit um die Heizungsregeln erneut das Bundesverfassungsgericht beschäftigt.

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