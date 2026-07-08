Wirtschaft

Auto-Aktien: Warum Europas Autobauer plötzlich Ramschpreise haben

Europas Autobauer galten lange als industrielle Machtzentren. Jetzt stürzen ihre Aktien auf Mehrjahrestiefs, China bricht weg, Margen schrumpfen und selbst Traditionskonzerne wie Volkswagen und Mercedes müssen hart sparen. Für Anleger sieht das billig aus. Doch genau darin liegt die Gefahr: Niedrige Bewertungen sind nur dann eine Chance, wenn die Krise nicht noch tiefer wird.
Autor
avtor
Bor Mirtič
08.07.2026 10:04
Lesezeit: 9 min
Auto-Aktien: Warum Europas Autobauer plötzlich Ramschpreise haben
Europas Autobauer verlieren in China an Boden, während ihre Aktien fallen. (Foto: dpa | Johannes Neudecker) Foto: Johannes Neudecker

Im Folgenden:

  • Warum Europas Auto-Aktien so billig sind wie lange nicht.
  • Wie China die Geschäftsmodelle von VW und Mercedes unter Druck setzt.
  • Warum niedrige Bewertungen nicht automatisch günstige Einstiegschancen bedeuten.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.
  • DWN: Deutschland ist raus. Ihr Finanzwissen muss es nicht sein.
    9 € / 3 Monate
    WM-Aktionspreis statt 36,97 €
    -76% sparen
     
    Tägliche Marktanalysen der DWN-Chefredaktion
    Endlich keine Werbung mehr
    Exklusive Interviews mit Top-Ökonomen und Investoren
    Voller Archiv-Zugriff auf alle Premium-Inhalte
     
    Angebot endet am 19. Juli, 23:55 Uhr — in --:--:--:--
X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

avtor1
Bor Mirtič

***

Bor Mirtič ist Redakteur bei Finance.si und schreibt vor allem über Finanzmärkte, Aktien, Unternehmen und internationale Wirtschaftsentwicklungen. Wir konnten ihn als Gastautor gewinnen.

Auto-Aktien: Warum Europas Autobauer plötzlich Ramschpreise haben
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Auto-Aktien: Warum Europas Autobauer plötzlich Ramschpreise haben
08.07.2026

Europas Autobauer galten lange als industrielle Machtzentren. Jetzt stürzen ihre Aktien auf Mehrjahrestiefs, China bricht weg, Margen...

Ukraine-Krieg: Warum Putin jetzt die Kontrolle verliert
DWN
Politik
Politik Ukraine-Krieg: Warum Putin jetzt die Kontrolle verliert
08.07.2026

Putin räumt erstmals öffentlich ein, dass der Ukraine-Krieg Russland schwer trifft. Doch hinter Benzinmangel, Drohnenangriffen und...

Waffenruhe bröckelt: Angriffe und Sanktionen stellen Iran-Abkommen auf die Probe
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Waffenruhe bröckelt: Angriffe und Sanktionen stellen Iran-Abkommen auf die Probe
08.07.2026

Washington macht Teheran für erneute Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus verantwortlich - und kontert mit Sanktionen und neuen...

Vom öffentlichen in den privaten Sektor: Habeck wird Berater bei Investmentgesellschaft
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Vom öffentlichen in den privaten Sektor: Habeck wird Berater bei Investmentgesellschaft
08.07.2026

Ex-Vizekanzler Habeck wechselt in die Privatwirtschaft: Ab August nimmt der frühere Wirtschaftsminister einen lukrativen Beraterjob bei...

AfD-Brandmauer: Ostdeutscher CDU-Verband fordern ein Ende der Abgrenzung
DWN
Politik
Politik AfD-Brandmauer: Ostdeutscher CDU-Verband fordern ein Ende der Abgrenzung
08.07.2026

Ein Antrag der Brandenburger Mittelstandsunion sorgt innerhalb der CDU für Diskussionen: Mitglieder des CDU-Verbandes fordern das Ende der...

Allianz-Umfrage: Betriebsrente schlägt alle Job-Benefits
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Allianz-Umfrage: Betriebsrente schlägt alle Job-Benefits
08.07.2026

Die Betriebsrente bleibt für Beschäftigte der wichtigste Zusatz im Job – und Unternehmen sehen das genauso. Doch ausgerechnet viele...

Fed-Unabhängigkeit: Warum der Machtkampf um die Fed deutsche Anleger treffen kann
DWN
Finanzen
Finanzen Fed-Unabhängigkeit: Warum der Machtkampf um die Fed deutsche Anleger treffen kann
08.07.2026

Donald Trump ist vor dem Supreme Court abgeblitzt, doch sein Kampf um Einfluss auf die US-Notenbank geht weiter. Über...

"Chatkontrolle" durch die Hintertür? Plötzliches Eilverfahren im EU-Parlament
DWN
Politik
Politik "Chatkontrolle" durch die Hintertür? Plötzliches Eilverfahren im EU-Parlament
07.07.2026

Die Bürger der EU lehnen die Chatkontrolle ab, auch das EU-Parlament. Plötzlich bringt EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola kurz vor...