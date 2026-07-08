Wirtschaft

Auto-Aktien: Warum Europas Autobauer plötzlich Ramschpreise haben

Europas Autobauer galten lange als industrielle Machtzentren. Jetzt stürzen ihre Aktien auf Mehrjahrestiefs, China bricht weg, Margen schrumpfen und selbst Traditionskonzerne wie Volkswagen und Mercedes müssen hart sparen. Für Anleger sieht das billig aus. Doch genau darin liegt die Gefahr: Niedrige Bewertungen sind nur dann eine Chance, wenn die Krise nicht noch tiefer wird.