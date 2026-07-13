Politik

Europäische Milliarden für die energetische Sanierung von Häusern: viel Geld, zu wenig Wirkung

Die EU steckt Milliarden in die energetische Sanierung von Häusern und Wohnungen. Doch Prüfer sehen ein Problem: Viele Projekte sparen weniger Energie als erhofft, werden kaum nach Wirkung ausgewählt und oft nur administrativ abgehakt.
Autor
avtor
Albina Kenda
13.07.2026 13:51
Lesezeit: 6 min
Europäische Milliarden für die energetische Sanierung von Häusern: viel Geld, zu wenig Wirkung
Viel Geld, wenig Wirkung: EU-Prüfer kritisieren Gebäudesanierung. (Foto: dpa) Foto: Martin Schutt

Im Folgenden:

  • Warum die EU-Milliarden für energetische Sanierungen laut Prüfern kaum Wirkung zeigen.
  • Wie Mitgliedstaaten die Fördermittel ohne Prüfung des tatsächlichen Nutzens verteilten.
  • Welche gravierenden Mängel der Europäische Rechnungshof bei den Sanierungsprogrammen kritisiert.

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Albina Kenda

Zum Autor:

Albina Kenda ist eine erfahrene Journalistin, die sich auf die Berichterstattung über Geldpolitik und EU-Themen für die slowenische Wirtschaftszeitung Casnik Finance spezialisiert hat. Sie arbeitet sich regelmäßig durch endlose Stapel von Berichten, Vorschlägen, Reden und Diskussionen, um so klar wie möglich darzustellen, wie internationale und insbesondere europäische Themen uns alle betreffen, auch wenn wir uns nicht dafür interessieren.

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