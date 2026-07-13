Politik

Europäische Milliarden für die energetische Sanierung von Häusern: viel Geld, zu wenig Wirkung

Die EU steckt Milliarden in die energetische Sanierung von Häusern und Wohnungen. Doch Prüfer sehen ein Problem: Viele Projekte sparen weniger Energie als erhofft, werden kaum nach Wirkung ausgewählt und oft nur administrativ abgehakt.