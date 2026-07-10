Unternehmen

Insolvenzwelle reißt nicht ab: Firmenpleiten auf höchstem Stand seit 20 Jahren

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland bleibt weiterhin auf einem besorgniserregend hohen Stand. Monat für Monat müssen zahlreiche Betriebe den Gang zum Amtsgericht antreten. Trotz der anhaltenden Pleitewelle gibt es bei der Gesamtsumme der ausstehenden Forderungen zumindest eine unerwartete Entlastung.