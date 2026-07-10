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Insolvenzwelle reißt nicht ab: Firmenpleiten auf höchstem Stand seit 20 Jahren

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland bleibt weiterhin auf einem besorgniserregend hohen Stand. Monat für Monat müssen zahlreiche Betriebe den Gang zum Amtsgericht antreten. Trotz der anhaltenden Pleitewelle gibt es bei der Gesamtsumme der ausstehenden Forderungen zumindest eine unerwartete Entlastung.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
10.07.2026 10:40
Lesezeit: 2 min
Insolvenzwelle reißt nicht ab: Firmenpleiten auf höchstem Stand seit 20 Jahren
Ein Schriftzug mit der Aufschrift «Räumungsverkauf - Goodbye München!» ist in dem Schaufenster eines Modegeschäfts in der Innenstadt zu sehen (Foto: dpa). Foto: Sven Hoppe

Im Folgenden:

  • Warum die ausstehenden Forderungen trotz steigender Insolvenzzahlen überraschend gesunken sind.
  • Wie der historischen Höchststand bei den deutschen Unternehmenspleiten begründet wird.
  • Welche Branchen in Deutschland derzeit am stärksten von der Insolvenzwelle betroffen sind.

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