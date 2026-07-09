US-Marktbericht: Halbleiter- und Finanzaktien beflügeln die Wall Street

Optimismus im Tech-Sektor dämpft geopolitische Sorgen

Die Wall Street schloss am Donnerstag im grünen Bereich, da sich die Anleger von den eskalierenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran unbeeindruckt zeigten, während neuer Optimismus im Halbleitersektor den Aktien Auftrieb gab.

Unterdessen gab Rohöl der Sorte Brent wieder auf rund 75 US-Dollar pro Barrel nach, nachdem es am Mittwoch auf 80 US-Dollar pro Barrel gestiegen war.

Börsengehandelte Fonds (ETFs), die in Aktien mit Bezug zu künstlicher Intelligenz (KI) investieren, zogen heute ebenfalls Käufer an, wenngleich die Rally nicht stark genug war, um ihre Verluste aus dem Juli auszugleichen. Für Halbleiterunternehmen war es bereits ein volatiler Monat, da die Anleger geopolitische Risiken gegen die erneute Begeisterung für die KI-Nachfrage abwägen.

Finanz- und Schwergewichte stützen den Dow Jones

Der Dow Jones Industrial Average schloss mit einem Plus von 0,18 Prozent bei 52.487,44 Punkten. Da der Dow preisgewichtet ist – und nicht wie der S&P 500 nach Marktkapitalisierung –, hat die Aktie mit dem höchsten Kurs den größten Einfluss.

Daher half Goldman Sachs, die als einzige Aktie mit einem Kurs von über 1.000 US-Dollar das größte Gewicht hat, den Index am Donnerstag nach oben zu ziehen. Das Papier legte bis zum Handelsschluss um 2,55 Prozent zu.

Auch der multinationale Technologiekonzern Cisco Systems stützte den Index mit einem Plus von 3,94 Prozent.

Breite Erholung bei S&P 500 und Nasdaq

Der S&P 500 legte bis zum Ende der Sitzung um 0,81 Prozent auf 7.543,54 Punkte zu, wobei SanDisk mit einem Plus von 7,59 Prozent für Auftrieb sorgte.

Der technologielastige Nasdaq glich seine Verluste aus dem Juli wieder aus und schloss 1,27 Prozent höher bei 26.199,60 Punkten.