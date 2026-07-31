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+++ MAGAZIN AUGUST +++ Unser neues Magazin ist da: Die neuen Geldmacher – wie Fintechs klassische Banken herausfordern

Kaum ein Bereich entwickelt sich derzeit so rasant wie das Finanzwesen. Zwischen Innovation, Regulierung und wachsendem Wettbewerb entstehen völlig neue Möglichkeiten – aber auch neue Risiken. Wer sein Vermögen sichern und vermehren möchte, muss die Spielregeln der Zukunft kennen.
Autor
avtor
Markus Gentner
31.07.2026 17:05
Lesezeit: 2 min
+++ MAGAZIN AUGUST +++ Unser neues Magazin ist da: Die neuen Geldmacher – wie Fintechs klassische Banken herausfordern
Die Finanzwelt erlebt einen historischen Umbruch. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wie verändert Digitalisierung den Umgang mit unserem Geld?
  • Weshalb wird Vertrauen zur wichtigsten Währung der Zukunft?
  • Was entscheidet über Gewinner und Verlierer der Finanzrevolution?

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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