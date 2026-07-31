Finanzen

+++ MAGAZIN AUGUST +++ Unser neues Magazin ist da: Die neuen Geldmacher – wie Fintechs klassische Banken herausfordern

Kaum ein Bereich entwickelt sich derzeit so rasant wie das Finanzwesen. Zwischen Innovation, Regulierung und wachsendem Wettbewerb entstehen völlig neue Möglichkeiten – aber auch neue Risiken. Wer sein Vermögen sichern und vermehren möchte, muss die Spielregeln der Zukunft kennen.