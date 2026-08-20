Technologie

Weltmarkt für E-Lkw wächst rasant – Infrastruktur bleibt Engpass

Eine halbe Million verkaufte E-Lkw und E-Busse markieren einen neuen Meilenstein für die Verkehrswende. Während China den Weltmarkt dominiert, setzt Europa vor allem auf elektrische Busflotten. Für Speditionen bleibt der Wechsel jedoch ein wirtschaftliches Wagnis mit vielen offenen Fragen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
20.08.2026 11:21
Lesezeit: 2 min
Weltmarkt für E-Lkw wächst rasant – Infrastruktur bleibt Engpass
Rund eine halbe Million E-Lkw und E-Busse wurden 2025 verkauft. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum wächst der weltweite Absatz elektrischer Nutzfahrzeuge so rasant?
  • Wie deutlich dominiert China inzwischen den internationalen Markt?
  • Welche Rolle spielen sinkende Batteriekosten für den E-Lkw-Boom?

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