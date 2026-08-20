Technologie

Weltmarkt für E-Lkw wächst rasant – Infrastruktur bleibt Engpass

Eine halbe Million verkaufte E-Lkw und E-Busse markieren einen neuen Meilenstein für die Verkehrswende. Während China den Weltmarkt dominiert, setzt Europa vor allem auf elektrische Busflotten. Für Speditionen bleibt der Wechsel jedoch ein wirtschaftliches Wagnis mit vielen offenen Fragen.