Milliardenmarkt Online Glücksspiel: Wie Zahlungsanbieter an Casinos verdienen

Für die Payment-Branche ist Glücksspiel ein attraktives, zugleich aber anspruchsvolles Geschäft. Online Casinos verarbeiten kontinuierlich digitale Transaktionen. Kunden erwarten schnelle Einzahlungen und zunehmend ebenso schnelle Auszahlungen. Gleichzeitig stellen Geldwäscheprävention, Identitätskontrollen, Betrug und Rückbuchungen hohe Anforderungen an Betreiber und deren Finanzpartner.

Der Zahlungsverkehr ist deshalb längst ein wichtiger Bestandteil der Glücksspielökonomie.

Jede Einzahlung verursacht Kosten

Für Spieler erscheinen Einzahlungen häufig kostenlos. Das bedeutet allerdings nicht, dass hinter der Transaktion keine Gebühren stehen. Diese trägt oftmals der Casino-Betreiber.

Bei einer Kartenzahlung können mehrere Unternehmen beteiligt sein: die Bank des Kunden, das Kartennetzwerk, der Zahlungsdienstleister des Casinos und weitere technische Dienstleister. Wie teuer eine Transaktion letztlich wird, hängt unter anderem von Zahlungsmethode, Land, Währung, Transaktionsvolumen und Risikoprofil des Unternehmens ab.

Bei Tausenden Transaktionen täglich können selbst geringe Gebührenunterschiede erhebliche Beträge ausmachen. Casinos haben deshalb ein wirtschaftliches Interesse daran, ihre Zahlungsprozesse effizient zu gestalten.

Die Wahl der Zahlungsmethode wird zum Wettbewerbsfaktor

Für Kunden stehen andere Kriterien im Vordergrund. Eine Einzahlung soll schnell, unkompliziert und sicher funktionieren. Bei Auszahlungen zählt zusätzlich, wie lange es dauert, bis das Geld tatsächlich verfügbar ist.

Was die beste Zahlungsmethoden in Online Casinos sind, lässt sich deshalb nicht allein anhand der Geschwindigkeit beantworten. Gebühren, Sicherheitsmechanismen, Auszahlungsmöglichkeiten und die Verfügbarkeit im jeweiligen Land spielen ebenfalls eine Rolle.

Für den Betreiber kann die Auswahl über einen erfolgreichen oder abgebrochenen Bezahlvorgang entscheiden. Findet ein Kunde seine bevorzugte Methode nicht, ist der Wechsel zu einem anderen Anbieter nur wenige Klicks entfernt.

Neben Kreditkarten haben sich deshalb E-Wallets, Direktbankzahlungen und mobile Wallets etabliert. Apple Pay und Google Pay vereinfachen beispielsweise die Nutzung bereits hinterlegter Karten, während andere Anbieter direkte Verbindungen zum Bankkonto ermöglichen.

Neue Zahlungswege schaffen neue Risiken

Mit der wachsenden Auswahl steigt allerdings auch die Komplexität der Finanzkontrolle. Gerade Glücksspielunternehmen müssen nachvollziehen können, woher Gelder stammen und über welche Wege sie bewegt werden.

Die britische Gambling Commission hat dieses Problem in ihrer Risikobewertung für 2026 ausdrücklich aufgegriffen. Die Behörde schreibt über die Gefahren von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung:

„Die Gefahren, denen die Glücksspielbranche durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausgesetzt ist, sind vielfältig, komplex und entwickeln sich schnell weiter.“



Gambling Commission, The 2026 money laundering and terrorist financing risks within the British gambling industry

Das Zitat wurde aus dem Englischen übersetzt. Im Original spricht die Behörde von „diverse, complex and rapidly evolving“ Risiken. Die Gambling Commission verweist unmittelbar danach auf technologische Veränderungen und die Risiken innovativer Zahlungsmethoden. Dazu zählt sie insbesondere schnelle digitale Zahlungssysteme und Kryptoassets.

Warum Casinos für Payment Provider anspruchsvoll sind

Ein entscheidender Unterschied zum gewöhnlichen Onlinehandel liegt in der Richtung der Geldströme. Ein Online-Shop nimmt Zahlungen entgegen und erstattet gelegentlich einen Kaufpreis. Bei einem Casino gehören Auszahlungen dagegen zum normalen Geschäftsmodell.

Geld bewegt sich regelmäßig in beide Richtungen.

Dadurch müssen Betreiber und Zahlungsunternehmen nicht nur Einzahlungen prüfen. Auch Auszahlungen können relevant für die Betrugs- und Geldwäscheprävention sein.

Hinzu kommen unterschiedliche Zahlungsmethoden. Ein Kunde könnte beispielsweise mit einer Karte einzahlen und versuchen, sein Guthaben über einen anderen Zahlungsweg auszuzahlen. Genau solche Konstellationen beschäftigen Glücksspielaufsichten.

Warum Ein- und Auszahlung zusammengehören

Die britische Gambling Commission betrachtet sogenannte Open-Loop-Zahlungssysteme als Geldwäscherisiko. Dabei kann Geld über eine Zahlungsmethode eingezahlt und anschließend über eine andere wieder ausgezahlt werden.

Die Behörde formuliert entsprechend deutlich:

„Offene Zahlungssysteme stellen ein bekanntes Geldwäscherisiko dar.“

Auch dieses Zitat ist eine deutsche Übersetzung des englischen Originals. Die Behörde begründet ihre Einschätzung damit, dass solche Systeme Transfers zwischen unterschiedlichen Zahlungsmethoden ermöglichen und dadurch die Herkunft oder das Ziel von Geldern verschleiert werden könnte.

Als bewährte Praxis bezeichnet die Gambling Commission deshalb Closed-Loop-Systeme. Dabei werden Auszahlungen und Gewinne grundsätzlich über dieselbe Zahlungsmethode abgewickelt, die zuvor für die Einzahlung genutzt wurde.

Die Auszahlung wird zum Wettbewerb

Für Verbraucher ist die Einzahlung inzwischen selten das technische Problem. Bei vielen digitalen Zahlungswegen steht das Geld innerhalb kurzer Zeit zur Verfügung. Interessanter wird deshalb die andere Richtung.

Wie schnell zahlt ein Anbieter aus?

Eine schnelle technische Zahlungsmethode bedeutet allerdings nicht automatisch eine sofortige Auszahlung. Vorher können Identitäts-, Sicherheits- und Transaktionsprüfungen erforderlich sein. Erst wenn der Betreiber die Auszahlung freigibt, beginnt die eigentliche Verarbeitung durch den Zahlungsdienstleister.

Für Payment-Unternehmen entsteht daraus ein weiteres Geschäftsfeld. Wer Einzahlungen zuverlässig verarbeitet und gleichzeitig schnelle Auszahlungen ermöglicht, bietet Glücksspielunternehmen einen Wettbewerbsvorteil.

Krypto erhöht die Anforderungen zusätzlich

Besonders aufmerksam beobachten Regulierungsbehörden Kryptowährungen. Die Gambling Commission stuft Kryptoassets als Zahlungsmethode mit hohem Risiko ein und verlangt von ihren Lizenznehmern, die damit verbundenen Risiken entsprechend zu berücksichtigen.

Die Behörde weist außerdem darauf hin, dass Betreiber verstehen müssen, welche Leistungen ihre Payment Provider im Zusammenhang mit Kryptowährungen anbieten. Mit zunehmender Verbreitung solcher Zahlungswege steigt damit auch der Prüfungsaufwand.

Für spezialisierte Payment-Unternehmen kann genau diese Komplexität wirtschaftlich interessant sein. Je schwieriger regulatorische und technische Anforderungen werden, desto wertvoller werden Dienstleister, die entsprechende Systeme bereitstellen können.

Zahlungsdienstleister werden zu Gatekeepern

Payment Provider stellen nicht nur die technische Verbindung zwischen Kunde und Casino her. Sie entscheiden auch, mit welchen Unternehmen sie überhaupt zusammenarbeiten.

Damit übernehmen sie eine Gatekeeper-Funktion. Verliert ein Casino wichtige Zahlungsdienstleister, können populäre Einzahlungsmöglichkeiten wegfallen. Das kann unmittelbar Auswirkungen auf das Geschäft haben.

Umgekehrt müssen Payment Provider ihre eigenen Risiken kontrollieren. Die Gambling Commission verlangt von ihren Lizenznehmern beispielsweise, auch Geschäftsbeziehungen zu Drittunternehmen einschließlich Zahlungsanbietern und Payment Processors angemessen zu prüfen.

Ein Geschäft, das der Spieler kaum sieht

Der Klick auf „Einzahlen“ ist letztlich nur die sichtbare Oberfläche eines wesentlich größeren Systems. Dahinter stehen Zahlungsnetzwerke, Banken, Wallet-Anbieter, Payment Processor sowie Technologien zur Identitäts- und Betrugsprüfung.

Online Glücksspiel ist für diese Unternehmen ein interessanter Markt, gerade weil kontinuierlich Geld bewegt wird. Gleichzeitig sorgen regulatorische Anforderungen und erhöhte Finanzkriminalitätsrisiken dafür, dass die Abwicklung anspruchsvoller ist als in vielen anderen digitalen Branchen.

Für die Payment-Industrie liegt genau darin die wirtschaftliche Chance: Je wichtiger schnelle, nachvollziehbare und sichere Geldströme für Online Casinos werden, desto wichtiger werden auch die Unternehmen, die diese Infrastruktur bereitstellen.