Wirtschaft

Elektroindustrie steigert Exporte trotz US-Handelsstreit

Die deutsche Elektroindustrie trotzt dem Handelsstreit mit den USA und steigert ihre Ausfuhren kräftig. Besonders im Juni beschleunigte sich das Wachstum deutlich. Während Europa die Branche stützt, schwächelt ausgerechnet ihr größter Absatzmarkt. Wie stabil ist der Aufschwung?